Justin Timberlake Hapus Semua Foto di Instagram, Fans Duga akan Ada Album Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Timberlake menghapus atau mengarsipkan semua unggahannya di akun Instagram pribadinya tanpa penjelasan. Penyanyi 42 tahun ini juga sempat menghapus foto profilnya, menggantinya dengan foto mata menatap tajam ke kaca spion mobil.

Pelantun lagu SexyBack itu aktif di media sosial menjelang akhir tahun 2023. Namun, menjelang tahun baru, Justin Timberlake telah menghapus semua foto dan videonya dari halaman Instagram, meski dia tidak menghapus akunnya seluruhnya. Sampai saat ini, akun Instagram Justin Timberlake masih mengikuti 1.225 akun dan memiliki 72,1 juta pengikut.



Justin Timberlake terakhir kali terlihat aktif di Instagram pada pertengahan Desember lalu, ketika dia dan istrinya, Jessica Biel menghadiri pembukaan hotel baru di Las Vegas. Istrinya mengunggah foto penampilan mereka dengan keterangan, "On our suit and tie s**t" merujuk pada lagu suaminya berjudul Suit & Tie (2013).

Sementara, akun Twitter dan Threads Justin Timberlake tetap aktif, meski keduanya jarang digunakan. Cuitan terakhirnya di Twitter adalah retweet akun penggemar BTS yang mempromosikan single grup bersama Timberlake pada November 2023.

Sebelumnya, unggahan terakhirnya pada akhir September 2023, membagikan video cuplikan di balik layar NSYNC saat mereka merayakan lagu pertama mereka bersama dalam 23 tahun.



Justin Timberlake Hapus Foto Instagram Beberapa Bulan Setelah Britney Spears Rilis Memoar

Penghapusan foto di Instagram Justin Timberlake terjadi hanya beberapa bulan setelah rilis buku mantan Britney Spears, The Woman In Me. Britney Spears membuka tentang hubungan masa lalunyanya dengan Justin Timberlake, yang berlangsung pada 1999-2002, mengungkapkan bahwa dia melakukan aborsi setelah diminta oleh Justin Timberlake.

"Aku sangat mencintai Justin. Saya selalu mengharapkan kita untuk memiliki keluarga bersama suatu hari nanti. Ini akan terjadi jauh lebih awal dari yang saya perkirakan. Tapi Justin jelas tidak senang dengan kehamilannya. Dia mengatakan kami belum siap untuk memiliki bayi dalam hidup kami, karena kami masih terlalu muda," kata Britney Spears dalam bukunya.

"Jika hal itu diserahkan kepada saya sendiri, saya tidak akan pernah melakukannya (aborsi). Namun Justin begitu yakin bahwa dia tidak ingin menjadi seorang ayah. Sampai hari ini, itu adalah salah satu hal paling menyakitkan yang pernah saya alami dalam hidup saya," katanya.

Akibat pengungkapan Britney Spears, Justin Timberlake mematikan kolom komentar Instagramnya pada 26 Oktober 2023.

Orang dalam mengatakan kepada People bahwa meskipun rincian hubungannya dengan Britney Spears dipublikasikan, Justin Timberlake berada dalam posisi yang bagus karena dia bahagia di rumah bersama Jess dan anak-anak mereka dan dia fokus pada musik baru. "Agak mengecewakan jika kejadian di masa lalu diangkat kembali ke publik, namun mereka memastikan untuk selalu ada untuk satu sama lain dan terus bergerak maju," kata orang dekat.



Penggemar Menanti Album Baru Justin Timberlake

Melihat perubahan tersebut, penggemar Justin Timberlake berpendapat itu adalah teknik promosi yang digunakan oleh sesama bintang pop seperti Taylor Swift, Dua Lipa, The Weeknd, dan lainnya menjelang perilisan album atau proyek besar. Mereka menduga Justin Timberlake sedang menyiapkan karya baru.

“Sebarkan beritanya kepada semua orang. Justin Timberlake datang!! #JT6isComing #NewEra,” tweet seorang penggemar. “Jadi pada saat Justin Timberlake mengganti foto profilnya, kita mendapatkan singel utama ya ampun, aku menangis dan berteriak,” penggemar lain berspekulasi.

Jika benar Justin Timberlake merilis album, itu akan menandai album keenamnya dan yang pertama sejak Man of the Woods pada 2018. Album ini menandai No. 1 keempat berturut-turut di Billboard 200, dengan total 19 minggu. Hanya beberapa hari setelah album dirilis pada 2 Februari, dia tampil di pertunjukan paruh waktu Super Bowl LII di Minneapolis.

DAILY MAIL | BILLBOARD

