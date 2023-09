4 Film Korea yang Memiliki Alur Plot Twist: Dari The Call hingga Forgotten

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, banyak film Korea telah memiliki banyak alur yang beragam di setiap judulnya dan sebuah plot twist menambah daya tarik penonton untuk menonton film tersebut.

Plot twist adalah alur cerita yang memberikan kejutan dengan cara memutarbalikannya. Seorang penulis skenario film sengaja membuat sebuah detail yang menyesatkan di dalam ceritanya. Sebab, ia ingin menggiring penonton agar berpikir ke satu arah dan tidak membiarkan mereka menebak akhir cerita.

Plot Twist dalam sebuah alur cerita dibagi menjadi 3. Pertama, twist ending yang biasanya muncul di akhir cerita. Kedua, middle story plot twist yang tampil dalam pertengahan cerita. Ketiga, long term plot twist, plot twist yang sengaja ditunda selama mungkin sampai sepanjang alur. Sebuah plot twist dalam film tidak hanya bertujuan untuk mengejutkan penonton, tetapi memiliki dampak pada alurnya. Berikut merupakan daftar film Korea yang memiliki alur plot twist:

1. The Call

The Call adalah film Korea yang menunjuk Park Shin Hye dan Jeon Jong Seo sebagai bintang utamanya. Park Shin Hye memerankan tokoh So Yeon, wanita yang hidup di 2019. Sementara Jeon Jong Seo berperan sebagai Young Sook, wanita yang hidup di 1999. Film yang rilis di Netflix pada 2020 ini bercerita tentang So Yeon dan Young Sook yang bisa berkomunikasi melalui sebuah sambungan telepon. Setelah itu, mereka berdua saling menghubungi satu sama lain. Namun, So Yeon mengalami beberapa rangkaian kisah yang mengejutkan di dalam hidupnya dan memiliki kaitan terhadap Young Sook.

2. Parasite

Film Parasite adalah salah satu karya sutradara terkenal, Bong Joon Ho. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang tinggal di apartemen semi-basement, yaitu Ki Taek (Song Kang Ho), Choong Sook (Jang Hye Jin), Ki Woo (Choi Woo Shik), dan Ki Jung (Park So Dam). Suatu saat, Ki Woo mendapatkan tawaran dari temannya untuk mengajar les privat. Ki Woo akhirnya mulai memasuki kehidupan keluarga Park yang memiliki kekayaan luar biasa. Tak hanya itu, ia dan keluarganya melakukan pengintaian terhadap keluarga Park.

3. Sweet and Sour

Film Netflix yang tayang pada 2021 ini adalah adaptasi dari novel karya Kurumi Inui. Sweet and Sour menceritakan tentang Jang Hyeok (Jang Ki Yong) yang berhubungan dengan seorang perawat bernama Jung Da Eun (Chae Soo Bin). Hubungan mereka diberi ujian ketika Jang Hyeok bekerja di sebuah perusahaan besar dan bersaing dengan Han Bo Yeong (Krystal). Seiring berjalannya waktu, Jang Hyeok dan Han Bo Yeong menjadi lebih dekat satu sama lainnya.

4. Forgotten

Film Korea ini menceritakan tentang Jin Seok (Kang Ha Neul) yang baru pindah ke rumah baru bersama kakak, ibu, dan ayahnya. Suatu malam, Jin Seok melihat kakaknya sedang dibawa ke sebuah van oleh sekelompok pria. 19 hari kemudian, kakaknya pulang tanpa mengingat apapun tentang kepergiannya. Semenjak itu, Jin Seok merasa bahwa kakaknya bukan orang yang dikenalnya. Selain itu, ia juga mendengar suara dari ruangan terkunci yang dimiliki pemilik rumah sebelumnya.

