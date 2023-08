Sinopsis Smugglers, Film Korea Terbaru yang Raih 1 Juta Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Smugglers adalah film terbaru Korea yang sedang tayang di bioskop dan pertama kali dirilis di Indonesia pada Rabu, 26 Juli 2023. Menurut Dewan Film Korea, film bergenre action crime ini berhasil mencapai 1 juta penonton bioskop pada Sabtu, 29 Juli 2023 pukul 11.40 waktu Korea Selatan.

Capaian ini menjadikan Smugglers sebagai film Korea tercepat kedua yang tembus 1 juta penonton pada 2023, hanya dalam waktu kurang dari empat hari, setelah rekor sebelumnya dipegang oleh The Roundup: No Way Out atau The Outlaws 3. Film ini merupakan karya sutradara Ryu Seung Wan dengan Kim Hye Soo, Yeom Jung Ah, dan Jo In Sung sebagai pemeran utamanya.

Bagaimana alur cerita dari film yang telah mencapai lebih dari 1 juta penonton ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis Smugglers berikut ini.

Sinopsis Smugglers

Smugglers adalah sebuah film yang mengusung genre aksi kriminal dengan latar belakang tahun 1970-an di sebuah desa kecil yang damai di tepi laut. Sayangnya, kedamaian para penduduk mulai terganggu karena sebuah peristiwa akibat kebijakan pemangku kekuasaan.

Cerita berawal ketika banyak warga di desa Guncheon yang bekerja sebagai nelayan sekaligus penyelam. Di desa itu juga, ada haenyeo atau penyelam wanita yang bisa menyelam tanpa peralatan, di antaranya adalah dua bersahabat Jo Chun Ja dan Eom Jin Sook. Kedua sahabat tersebut, bersama Jang Do Ri dan kakak laki-laki Jin Sook selalu mengumpulkan makanan laut untuk dimasak di rumah.

Tetapi, suatu hari pabrik-pabrik kimia mulai dibangun di pinggir Kota Guncheon di dekat pantai. Sayangnya, pembangunan ini justru mengancam mata pencaharian para nelayan dan haenyeo yang tinggal di sana. Kondisi hewan-hewan laut jadi memburuk akibat limbah pabrik yang dibuang ke laut.

Mereka akhirnya terpaksa mencari cara lain agar bisa tetap mencari nafkah untuk hidup dan tidak kehilangan pekerjaannya. Di sisi lain, Chun Ja ternyata berusaha mempelajari dunia penyelundupan melalui jalur laut. Dia pun melihat peluang bahwa para penyelam perempuan masih bisa mendapatkan uang dari bisnis tersebut.

Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bergabung dengan bisnis penyelundupan di air itu. Adapun tugas yang harus mereka lakukan adalah menyelamatkan barang selundupan yang telah dibuang ke laut. Namun ternyata, bisnis penyelundupan di desa mereka menjadi semakin besar untuk sekadar ditangani oleh keluarga Chun Ja dan Jin Sook.

Para haenyeo itu pun terlibat dalam masalah yang membuatnya berada di situasi sulit. Desa Guncheon yang sebelumnya damai dan sejahtera pun perlahan-lahan rusak.

Tentang Smugglers

Poster fim Smugglers. Foto: Asianwiki.

- Judul: Smugglers

- Judul lain: Smuggling, Milsoo, Milsu

- Tipe: Film

- Durasi: 2 jam 9 menit

- Genre: Aksi, Kriminal, Komedi, Drama

- Tanggal rilis: 26 Juli 2023

- Sutradara: Ryu Seung Wan

- Penulis Skenario: Ryu Seung Wan, Choi Cha Won, Kim Jung Youn

- Bahasa: Korea

- Negara asal: Korea Selatan

- Distributor: Next Entertainment World

- Rating: Remaja di atas usia 17 tahun



Daftar Pemain Smugglers

Smugglers digarap oleh Ryu Seung Wan, sutradara di balik film hit Escape from Mogadishu, The Battleship Island, Veteran, The Berlin File, The Unjust, dan lain sebagainya. Film Smugglers dibintangi oleh deretan aktor dan aktris terkenal dari Korea Selatan. Adapun beberapa daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Kim Hye Soo sebagai Jo Chun Ja

- Yeom Jung Ah sebagai Eom Jin Suk

- Jo In Sung sebagai Kwon Pil Sam / Boss Kwon

- Park Jung Min sebagai Jang Do Ri

- Kim Jong Soo sebagai Lee Jang Chun

- Go Min Si sebagai Go Ok Bun

- Kim Jae Hwa sebagai Ibu Pig

- Park Kyung Hye sebagai Ttoksuni

- Park Joon Myunsebagai Yang Geum Ne

- Joo Bo Bi sebagai Ukcheok

- Kwak Jin Seok sebagai Hook

- Jung Do Won sebagai Aekku

- Ahn Se Ho sebagai Kim Soo Bok

- Kim Won Hae sebagai Paman Makelar

- Lee Do Goon

- Jin Kyung

RADEN PUTRI| IMDB | MYDRAMALIST| ASIANWIKI

