Sutradara All of Us Are Dead Ingin Tambah Lebih Banyak Plot Twist di Musim Kedua

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial All of Us Are Dead masih menduduki peringkat teratas dalam daftar Netflix Top 10 TV (Non-Bahasa Inggris) di 91 negara. Hingga akhir pekan lalu, tercatat serial 12 episode ini telah ditonton sebanyak 124,79 juta jam secara global.

Melihat besarnya antusias penonton dari seluruh dunia terhadap karyanya, sutradara Lee Jae Gyu atau yang lebih akrab disapa Lee JQ mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan All of Us Are Dead ke musim kedua.

"Jika musim pertama bisa dibilang menyuguhkan kelangsungan hidup manusia, musim berikutnya bisa berbicara tentang kelangsungan hidup zombie," kata Lee JQ, dikutip dari Korea Herald pada Senin, 7 Februari 2022.

All of Us Are Dead menceritakan tentang sekelompok siswa SMA yang terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka harus bersatu dan berjuang untuk bertahan hidup hingga bala bantuan tiba.

Di akhir episode 11, pemeran utama Lee Cheong San (Yoon Chan Young) terlibat perkelahian Yoon Gwi Nam (Yoo In Soo) yang menyebabkan keduanya terjatuh dari atas gedung hingga tewas. Adegan tersebut cukup membuat sebagian penonton kecewa sekaligus sedih, termasuk Lee JQ sendiri.

"Ketika saya menonton Cheong San mati melalui monitor, saya banyak menangis. Sungguh menyakitkan hati saya bahwa dia membuat pilihan yang dia lakukan ketika dia masih kecil yang menekan perasaan batinnya. Saya bangga akan hal itu tetapi juga sangat sedih ketika dia berkata, 'Aku adalah pria paling bahagia di sekolah ini,' saat dia menghibur dirinya sendiri," kata Lee JQ dalam wawancara bersama Wikitree pada Senin, 7 Februari 2022, dikutip dari Allkpop.

Menjawab permintaan penonton, Lee JQ berandai-andai alur cerita di musim kedua jika karakter Cheong San kembali dihidupkan. "Jika Cheong San menjadi hidup, saya pikir akan ada penonton yang tidak akan dapat menerimanya, tetapi juga akan ada penggemar yang senang akan hal itu. Kami memiliki rencana yang pasti, tetapi sulit untuk membagikannya di sini, sekarang," kata Lee JQ.

Tidak hanya Cheong San, Lee JQ juga telah membayangkan untuk memunculkan karakter-karakter lain dari musim pertama. Lee JQ memastikan di musim kedua akan menambahkan lebih banyak kejutan dalam cerita yang disajikan.

"Saya memiliki gambaran samar yang saya buat dengan membayangkan apa yang akan terjadi jika semua aktor lain, termasuk Cheong San, muncul di musim kedua. Saya pasti ingin menambahkan lebih banyak plot twist daripada musim pertama," kata Lee JQ.

All of Us Are Dead tayang perdana pada Jumat, 28 Januari 2022 di Netflix. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul Now at Our School karya Joo Dong Geun.

Baca juga: Selain All of Us Are Dead, Empat Tayangan Korea Berikut Juga Menguji Nyali