Jisoo BLACKPINK dan Park Jeong Min DItawari Main Drama Influenza Karya Penulis Parasite

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo BLACKPINK dikabarkan akan kembali ke dunia akting dengan membintangi drama Korea bersama aktor Park Jeong Min. Keduanya dilaporkan mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama serial terbaru karya penulis film Parasite, Han Ji Won yang berjudul Influenza.

Menurut laporan YTN pada Kamis, 31 Agustus 2023, Influenza adalah serial baru dari Coupang Play yang akan disutradarai oleh Yoon Seong Hyun. Han Ji Won berperan sebagai penulis naskahnya bersama Ji Ho Jin. Cerita drama ini didasarkan pada novel karya Han Sang Woon.



Jisoo BLACKPINK dan Park Jeong Min akan Bertarung Melawan Zombie Baca Juga: 3 Inspirasi OOTD Bandara Ala Artis Korea

Influenza adalah sebuah drama yang mengikuti kisah seorang tentara, Jae Yoon dan pacarnya, Young Joo, yang putus sebelum dunia diambil alih oleh zombie. Latar belakang drama ini di unit pertahanan udara di sebuah gedung bertingkat tinggi di Seoul.

Park Jung Min ditawari peran Jae Yoon, seorang pemuda yang mendaftar wajib militer pada usia 26 tahun setelah beberapa upaya untuk menghindarinya. Dia adalah orang yang penuh kekhawatiran dan tidak yakin dengan masa depan dan hubungannya, sehingga dia memutuskan untuk putus dengan pacarnya untuk mengurangi kekhawatirannya. Sementara itu, dunia luar dikuasai oleh zombie.

Jisoo akan berperan sebagai Yeong Joo, yang sibuk dengan pacar yang tidak bisa diandalkan dan tidak percaya diri. Saat pergi menemui pacarnya, dia melihat wabah zombie dan secara bertahap menjadi lebih kuat dalam perjuangan untuk bertahan hidup.

Mengenai laporan tersebut, seorang pejabat dari Sam Company, agensi Park Jeong Min memberikan komentar. "(Influenza) adalah salah satu karya yang sedang ditinjau," kata agensi.



Drama Park Jeong Min dan Jisoo BLACKPINK Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Park Jeong Min merupakan aktor Korea Selatan kelahiran 24 Maret 1987. Ia mulai dikenal sejak membintangi film Bleak Night (2011), Tinker Ticker (2014) dan Heartbreak Hotel (2015). Dalam beberapa tahun terakhir, ia semakin sering membintangi drama dan film ternama, seperti Miracle: Letters to the President (2021), Hellbound (2021), Deliver Us from Evil (2020), Keys to the Heart (2018), dan yang terbaru Smugglers (2023).

Sementara Jisoo lebih aktif sebagai anggota girl group K-pop BLACKPINK. Sejak tahun lalu ia sibuk bersama tiga rekannya menggelar tur dunia bertajuk BORN PINK. Jisoo melakukan debut aktingnya lewat drama Snowdrop (2021) dengan Jung Hae In sebagai lawan mainnya.

YTN | ALLKPOP | WIKITREE

Pilihan Editor: Ahn Bo Hyun dan Jisoo BLACKPINK Pacaran, Jung Hae In Baru Tahu dari Media