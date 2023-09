3 Drama Korea yang Tayang Perdana di Netflix pada September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki September, Netflix selalu menghadirkan berbagai drama dan film baru untuk para pelanggannya termasuk drama Korea sebagai salah satu program yang tidak pernah absen untuk disajikan judul baru di setiap bulannya.

Drama yang ditampilkan juga memiliki beragam genre dan alur cerita sehingga pelanggan tidak bosan untuk menontonnya. Selain itu, drama Korea juga sangat digemari karena dibintangi oleh para aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Berikut beberapa daftar drama Korea yang tayang perdana di Netflix pada bulan ini:

1. Miraculous Brothers

Miraculous Brothers sebenarnya adalah drama Korea yang telah dirilis pada 28 Juni 2023. Namun, drama ini baru akan ditayangkan perdana oleh Netflix pada September ini. Miraculous Brothers ditulis oleh penulis Kim Ji Woo yang berkolaborasi dengan Sutradara Park Chan Hong. Dikutip dari Soompi, mereka berdua sebelumnya diketahui sudah bekerja sama selama 24 tahun. Drama ini adalah kolaborasi mereka yang ke-11.

Miraculous Brothers merupakan drama misteri tentang seorang calon penulis yang terlilit banyak hutang, Yook Dong Joo (Jung Woo). Setelah dari universitas, dirinya berusaha untuk mencari nafkah dengan bekerja paruh waktu. Suatu hari, ia bertemu dengan Lee Kang San (Bae Hyun Sung), laki-laki yang mengalami kecelakaan dan tidak mengingat apapun tentang dirinya. Lee memiliki kemampuan misterius untuk merasakan perasaan dan isi hati seseorang. Semenjak bertemu, Yook harus berurusan dengan Lee serta orang-orang yang memiliki perasaan putus asa dan kesakitan.

2. A Time Called You

A Time Called You diadaptasi dari drama Taiwan yang berjudul Some Day or One Day. Drama ini melibatkan aktor dan aktris ternama, seperti Jeon Yeo Been dan Ahn Hyo Seop. Jeon akan berperan sebagai Jun Hee, wanita yang merindukan pacarnya yang telah meninggal setahun yang lalu Sementara Ahn berperan menjadi Si Heon, pria yang memiliki kemiripan dengan mendiang pacar Jun Hee.

Drama Korea ini akan memiliki latar belakang sekolah pada 1998. Time travel tersebut terjadi ketika Jun Hee memutar kaset misterius yang diberikan kepadanya. Jun Hee terbangun sebagai siswa SMA Min Ju dan bertemu dengan Si Heon, lelaki yang mirip dengan mendiang pacarnya. Saat Jun Hee ingin bertemu lagi dengannya, ia malah menemui In Gyu, sahabat Si Heon. Pertemuan ini mengakibatkan adanya kisah cinta segitiga yang rumit dan kejadian misterius.

3. Song of The Bandits

Song of the Bandits adalah drama dengan genre petualangan dan dibintangi oleh Kim Nam Gil, Seohyun SNSD, Yoo Jae Myung, dan Lee Hyun Wook. Drama yang memiliki 9 episode ini ditulis oleh Han Jeong Hoon dan disutradarai Hwang Jun Hyeok.

Memiliki latar belakang pada 1920, drama yang tayang di Netflix ini akan memperlihatkan berbagai aksi berani dan intens yang terjadi di Gando, Tiongkok. Gando adalah tempat perkumpulan orang dari Jepang dan orang-orang Joseon. Lalu, pada saat itu, para bandit berkumpul untuk melawan dan berjuang melindungi hal berharga bagi diri mereka.



