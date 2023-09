Seo In Guk dan Lee Sung Kyung Diincar Main Bareng di Drama Romantis Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seo In Guk dan Lee Sung Kyung diincar untuk membintangi drama romantis baru bersama. Keduanya ditawarkan untuk menjadi pemeran utama drama berjudul In Your Splendid Season, menurut laporan Xportsnews pada Jumat, 1 September 2023.

Menanggapi laporan tersebut, agensi Seo In Guk, Story J Company dan agensi Lee Sung Kyung, YG Entertainment, masing-masing berbagi bahwa meskipun benar bahwa kedua aktor tersebut menerima tawaran untuk membintangi drama tersebut, mereka masih meninjau tawaran tersebut.



In Your Splendid Season bercerita tentang seorang pria bernama Sun Woo Chan yang kehilangan pendengaran dan ingatannya karena kecelakaan dan perjalanannya setelah bertemu dengan seorang perempuan, Song Ha Ran, yang menjadi cahaya penuntunnya. Mereka awalnya berpapasan di tengah musim dingin dan takdir mempertemukan mereka kembali 7 tahun kemudian lagi-lagi di musim dingin. Bersama-sama, mereka membawa sumber cahaya dalam kehidupan satu sama lain.

Drama Korea ini ditulis oleh Jo Sung Hee yang sebelumnya menggarap 30 but 17 (juga dikenal sebagai Still 17), She Was Pretty, dan King of High School (juga dikenal sebagai High School King of Savvy).



Seo In Guk ditawari peran Sun Woo Chan, seorang animator cerdas dan lincah yang bekerja di sebuah studio animasi Amerika. Terlepas dari energi ceria dan penampilan positifnya, dia adalah sosok misterius yang menyembunyikan banyak rahasia.

Lee Sung Kyung ditawari untuk memerankan Song Ha Ran, anak tertua dari tiga bersaudara dan seorang desainer terkenal. Selera artistik alami, kreativitas, dan etos kerjanya telah memberinya reputasi yang kuat di industri ini. Meskipun dia bisa bergaul dengan baik dengan semua orang, dia diam-diam berharap untuk tidak membentuk ikatan khusus dengan siapa pun.

Seo In Guk saat ini sedang syuting drama TVING mendatangnya berjudul Death’s Game, sementara Lee Sung Kyung baru-baru ini menyelesaikan drama Dr. Romantis 3.

SOOMPI | XPORTSNEWS

