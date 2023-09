Selain My Lovely Liar Ini 4 Drama Korea, China dan Thailand Favorit Minggu Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tayangan drama Korea, Cina, hingga Thailand kerap menarik perhatian. Tak hanya pemainnya, jalan ceritanya yang seru juga membuat penasaran. Jika bingung memilih drama mana dulu yang ingin Anda tonton, simak rekomendasi drama terbaik Viu yang terbukti jadi kesayangan para pencinta drama.

Minggu ini ada 5 drama yang sedang trending karena jumlah views-nya melebihi drama lainnya. Di posisi teratas ditempati oleh drama My Lovely Liar (2023). Bahkan drama ini juga salah satu topik populer yang dicari dalam Google Search.

Berikut ini sinopsis lima drama terfavorit Viu

1. My Lovely Liar

Drama My Lovely Liar sutradarai oleh Nam Sung Woo. Pemerannya Kim So Hyun dan Hwang Min Hyun. Ceritanya menghadirkan genre yang komplit, mulai dari romantis, misteri, hingga supranatural.

Kim So Hyun yang berperan sebagai Mok Sol Hee bisa mengetahui seseorang berkata jujur atau bohong hanya dengan mendengarkan suara mereka. Dia bertemu dengan Kim Do Ha, pria misterius yang diperankan Hwang Min Hyun. Keduanya menjadi akrab bahkan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus.

2. Fireworks of My Heart

Drama Fireworks of My Heart merupakan adaptasi dari web novel terkenal, Waiting for You in a City karya Jiu Yue Xi. Ceritanya tentang kisah cinta antara dua teman masa kecil, Song Yan, diperankan Yang Yang dan Xu Qin, diperankan Wang Chu Ran. Karena setelah beranjak remaja keduanya semakin dekat, keluarga mereka yang tidak suka memutuskan untuk memisahkan mereka berdua sebelum hubungannya semakin jauh.

3. No Others

Hubungan ibu dan anak perempuannya memang unik, karena bisa menjadi sahabat

akrab sekaligus teman bertengkar. Seperti inilah yang digambarkan dalam drama No Others. Drama ini diperankan oleh Jeon Hye Jin sebagai Kim Eun Mi, ibu tunggal yang membesarkan putrinya sendirian sejak dia hamil saat masih di SMA. Sedangkan putrinya, Kim Jin Hee diperankan oleh Choi Soo Young, anggota Girl Generation.

Meski sering bertengkar namun ibu dan anak ini punya ikatan sangat kuat yang membuat mereka kompak mengatasi segala masalah. Bagaimana kedekatan Kim Eun Mi dan Kim Jin Hee dan semua permasalahan mereka?

4. The Jungle

Tak hanya drama Korea dan Cina, drama Thailand yang satu ini juga menjadi favorit. Drama The Jungle yang diadaptasi dari novel The Jungle: Pa/La/Rak

diperankan oleh para aktor ternama GMMTV. Berkisah tentang sebuah bar misterius

yang terletak di bawah tanah bernama Rendezvous. Selain karena tersembunyi, bar ini juga terkenal karena rutin dikunjungi sekelompok pemuda tampan yang sering dijuluki The Jungle.



5. Home School

Masih drama Thailand, kali ini kisahnya tentang remaja di sekolah. Jika berasal dari keluarga kaya raya, biasanya anak-anak akan bersekolah di sekolah bergengsi dengan fasilitas yang lengkap dan mewah. Namun, berbeda dengan sekolah di drama Home School.

Meskipun para siswanya berasal dari keluarga terpandang, sekolah ini lebih mirip penjara daripada sekolah berasrama. Home School dibintangi oleh para aktris dan aktor muda GMMTV, serta Nani Hirunkit Changkham, Dew Jirawat Sutivanichsak, Jane Ramida Jiranorraphat.

