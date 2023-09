d4vd Gelar Konser Petals to Thorns Tour di Jakarta, Harga Tiket Mulai Rp 800 Ribuan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi-penulis lagu pendatang baru, d4vd akan menggelar Petals to Thorns Tour di Basket Hall Senayan, GBK pada Kamis, 23 November 2023. Penjualan tiket konser d4vd untuk umum sudah dibuka mulai Jumat, 25 Agustus 2023 pukul 12:00 WIB.

"Kami sangat senang dapat menghadirkan konser Petal to Thorns Tour 2023 ke Indonesia. d4vd adalah salah satu musisi alternatif yang populer di dunia, dan kami yakin konser ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para penggemarnya di Indonesia," ungkap Samantha Tzovolos selaku Founder dan CEO TEM (Third Eye Management) dalam siara pers yang diterima Tempo pada Jumat, 1 September 2023.



Tiket konser d4vd bisa dibeli melalui www.d4vdinjakarta.com. Tersedia 2 pilihan kategori tiket, festival Rp 950.000 dan tribune Rp 850.000. Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah 15 persen dan biaya layanan 5 persen.

Petals to Thorns Milik d4vd

Menyusul perilisan EP debutnya Petals to Thorns pada Mei lalu, d4vd melengkapi proyek tersebut dengan EP lanjutan, The Lost Petals. Proyek yang baru-baru ini diumumkan adalah kumpulan dari lima lagu yang sesuai dengan dunia dan berfungsi sebagai kelanjutan dari EP debutnya. Lagu-lagu ini mewakili waktu yang sama dalam proses kreatif d4vd yang ingin dia bagikan dengan penggemar sebelum pindah ke fase musik berikutnya.

Baca Juga: Film Dokumenter Konser The Eras Tour Taylor Swift akan Ditayangkan di Bioskop

"Kami sedang mempersiapkan konser ini dengan sangat matang, dengan harapan dapat menyuguhkan pengalaman konser yang terbaik bagi penggemar d4vd di Indonesia. Kami juga berharap konser Petal to Thorns Tour 2023 dapat menjadi jembatan bagi para penikmat musik tanah air untuk mengenal lebih musik alternatif dari seluruh dunia, khususnya musisi populer seperti d4vd." ungkap Harry Sudarma sebagai Co-Founder and Chief Operating Officer PK Entertainment Group.



Perjalanan Karier d4vd

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

David Burke atau yang lebih terkenal dengan nama panggung d4vd hadir sebagai artis visioner hanya satu tahun setelah ia mulai menulis dan merekam lagu-lagu menyayat hati di dalam lemari baju saudara perempuannya di Houston, Texas.

d4vd mendapatkan selera musik eklektik dalam rap dan musik indie dari internet serta video penggemar Fortnite di YouTube. Dia mulai berkarya sejak remaja ketika menempuh pendidikan homeschooling.

Sebagai pemain rutin yang telah mengumpulkan lebih dari 50 ribu pelanggan di saluran game-nya, ia juga menyadari bahwa lagu-lagu dalam montase game-nya mendapat teguran hak cipta, dan ibunya menyarankan agar dia menulis musik aslinya sendiri sebagai solusi. Hal ini memotivasi d4vd untuk mulai merekam lagunya sendiri setelah menemukan aplikasi pembuat musik yang mudah digunakan yang disebut BandLab.

Ia telah merilis serangkaian single yang menyentuh segalanya mulai dari indie-alternatif, pop hingga R&B, dan remaja 18 tahun ini mencetak hit breakout pada musim panas 2022 dengan lagu indie rock melankolis Romantic Homicide yang mendapatkan RIAA Platinum. Direkam seluruhnya di iPhone, lagu tersebut mencapai No. 34 di chart Billboard Hot 100 dan membuatnya menandatangani kontrak dengan Darkroom/Interscope bahkan sebelum d4vd lulus SMA.

Lagu ballad-nya, Here With Me menyusul masuk ke Billboard Hot 100 pada Januari 2023 dan dengan cepat menjadi RIAA Gold Certified. Petals To Thorns, memantapkan dirinya sebagai pendatang baru yang menantang genre.

Pilihan Editor: Terakhir Tujuh Tahun Lalu, Richard Marx Datang Lagi untuk Puaskan Fans Indonesia dengan Full Band