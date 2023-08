Terakhir Tujuh Tahun Lalu, Richard Marx Datang Lagi untuk Puaskan Fans Indonesia dengan Full Band

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Amerika Serikat, Richard Marx, kembali menyambangi Indonesia dalam tur dunianya bertajuk The Songwriter Tour . Konser penutup di Asia ini akan digelar di Jakarta, 5 Oktober 2023 di The Kasablanka Hall, Mal Kota Kasablanka.

Tur Richard Marx ini melanjutkan turnya di Amerika, berlanjut ke Eropa, Australia, dan kini Asia. Berbeda dengan tur Richard sebelumnya, dalam tur tahun ini ia membawa serta anggota bandnya untuk meramaikan panggung.

Perbedaan Konser Richard Marx Tahun Ini

“Di luar dari dia memang lagi tur Asia, kita juga tahu bahwa nama besarnya Richard Marx itu sudah tidak asing lagi. Dia juga beberapa kali manggung di Jakarta. … Perbedaan dengan event sebelumnya, kali ini dia akan datang dengan full bandnya. Jadi lebih hidup,” kata perwakilan promotor Endless Live, Hilmy Supriadi dalam pertemuan di kawasan Gunawarman pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Endless Live yang membawa Richard Marx ke Indonesia sebagai legendaris yang dicintai penggemarnya usia 40-an. Kedatangan kembali Richard Marx setelah tujuh tahun konser terakhirnya di Indonesia akan mengobati kerinduan penggemar.

Penggemar Usia 40-an, Konser Dibuat Nyaman

Konser The Songwriter Tour ini menargetkan generasi Boomers, generasi X, dan generasi Y. Audiens Richard Marx menurut promotor terbagi cukup rata. Penggemar perempuan menyukai lagu Richard bernuansa romantis, sedangkan penggemar laki-laki menyukai lagu rock yang memang basis lagu debut Richard Marx. Promotor akan membuat konser yang nyaman lantaran pasarnya fans usia 40-an.

Tajuk tur diambil dari album berjudul sama yang baru dirilisnya pada 2022 lalu. Selain itu, pihak promotor menambahkan bahwa peran Richard sebagai penulis lagu juga menjadi alasan lain. Richard pernah berkontribusi dalam penulisan lagu “The Best of Me” oleh David Foster, “What About Me” oleh Kenny Rogers, “This I Promise You” oleh NSYNC, dan “Dance with My Father” oleh Luther Vandross.

Richard akan membawakan sekitar 16—17 lagu dalam durasi 3 jam konser. Namun, promotor mengungkap bahwa jumlah lagu bisa sewaktu-waktu berubah tergantung lagi yang diminta oleh penggemar. Diketahui, ia membuka song request box di situs web resminya, richardmarx.com.

Konser kali ini menandai konser keempat Richard Marx di Jakarta. Konser pertama dilaksanakan tahun 1990-an, dilanjut tahun 2011, tahun 2016, dan Oktober mendatang.

