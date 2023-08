Mengenal Kim Bum dalam 3 Peran Drama Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Bum akan beradu akting dengan aktris Indonesia, Maudy Ayunda. Keduanya dikabarkan akan menjadi pemeran utama film Tanah Air Kedua, kolaborasi Pemerintah Kabupaten Garut dengan Korea Selatan.

Kim Bum aktor Korea Selatan yang mendapat ketenaran secara internasional melalui perannya sebagai So Yi-jung dalam serial drama populer Boys Over Flowers. Dikutip dari IMDb, pemilik nama asli Kim Sang Bum ini lahir di Mapo, Seoul, Korea Selatan, pada 7 Juli 1989. Kim Bum telah mengambil berbagai genre dan karakter dalam dunia drama.

Drama Kim Bum

1. Boys Over Flowers (2009)

Dikutip AllKpop, Kim Bum berkarakter sebagai seniman keramik dan berbakat. Ia memerankan Yi Jung yang terlibat dengan perempuan bernama Ga Eul teman dari tokoh utama. Kehidupannya yang penuh liku-liku dan perkembangan karakter pribadinya, menjadikan perannya dalam Boys Over Flowers sebagai salah satu yang paling dikenang.

Drama ini menceritakan anak yang hidup dalam kesulitan ekonomi bernama Jan Di yang bersekolah di sekolah mewah. Namun tiba-tiba ia terlibat dalam situasi yang rumit dengan F4, kelompok berisi empat pria paling populer di sekolah.

2. That Winter, The Wind Blows (2013)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kim Bum berperan sebagai Park Jin-sung, pria yang bekerja di kafe, dikutip dari Soompi. Karakternya memiliki ciri khas ceria dan memiliki peran penting dalam cerita. Meskipun perannya tidak utama, Kim Bum menonjolkan keunikan karakternya dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan cerita.

Drama ini bercerita tentang Oh Young, putri yang tak bisa melihat berasal dari keluarga kaya. Situasi itu dimanfaatkan Oh Soo, yang mengaku sebagai saudaranya. Ini dilakukan Oh Soo untuk melunasi utangnya yang sangat besar.

3. Mrs. Cop 2 (2016)

Kim Bum berperan sebagai CEO EL Capital yang karismatik dan cerdas, bernama Lee Ro Joon. Mrs. Cop 2 berkisah tentang seorang polisi wanita paruh baya yang menghadapi kasus pembunuhan. Anehnya kasus tersebut serupa dengan kasus yang gagal diselesaikan dia enam tahun lalu. Mrs. Cop 2 menjadi drama pertama dari saluran utama MBC, KBS, dan SBS yang menggunakan sistem season.

Pilihan Editor: Kim Bum dan Maudy Ayunda Main Film Bareng, Simak Serba-serbi Aktor Korea Itu