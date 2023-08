Selena Gomez Bantah Lagu Single Soon tentang The Weeknd

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez merilis lagu baru berjudul Single Soon pada Jumat, 25 Agustus 2023. Penggemarnya pun antusias menyambut karya baru idolanya itu. Tak sedikit yang menduga Selena terinspirasi mantan kekasihnya The Weeknd dalam lagu itu.

Namun, Selena segera meluruskan dugaan lagunya terkait mantan kekasihnya itu. Dia juga mengungkapkan kondisi kesehatannya dan berterima kasih kepada penggemar yang sudah mendengarkan lagu barunya tersebut.

Dugaan menyindir The Weekend Baca Juga: Selena Gomez Rayakan Kesendirian Lewat Lagu Terbaru, Single Soon

Dalam lirik lagu Single Soon, Selena menyiratkan bahwa dia gembira tentang rencana putus dengan pacarnya dan pergi berpesta sendirian. Penggemarnya berspekulasi, lirik itu tentang mantan kekasihnya, The Weekend.

Rumor itu segera dibantah Selena. “Sangat salah,” tulisnya menanggapi postingan Instagram HollywoodLife tentang spekulasi penggemar.

Baca Juga: Selena Gomez Ungkap Lagu Who Says Hampir Jadi Milik Penyanyi Lain

Selena Gomez dan The Weeknd sempat menjalin hubungan asmara pada tahun 2017 dan berpisah sepuluh bulan kemudian di tahun yang sama. Setelah perpisahan dengan The Weekend, pelantun I Love You Like A Love Song itu dikaitkan kembali dengan mantannya, Justin Bieber. Dia juga dikaitkan dengan beberapa penyanyi lainnya termasuk Niall Horan, Drew Taggart dari The Chainsmokers, dan baru-baru ini, Zayn Malik.

Selena Gomez ungkap tangannya patah

Selena Gomez sangat gembira lagu Single Soon siap untuk membuat debut yang mengesankan di Billboard Hot 100. Namun saat menanggapi postingan penggemar tentang prediksi debut 20 besar, dia mengaku bersemangat, tetapi ada hal lain yang lebih penting.

"Tangan saya patah dan harus dioperasi,” ungkapnya menanggapi postingan tersebut tanpa memberikan rincian tambahan tentang tingkat atau tanggal cederanya. Juru bicaranya pun mengatakan tidak ada informasi tambahan mengenai cedera atau operasinya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selena mengaku tidak peduli tentang tangga lagu dan lainnya. Dia hanya senang bisa merilis lagu. “Saya tidak peduli menjual apa pun. Saya senang membuat musik dengan teman-teman saya," katanya.

Berterima kasih kepada penggemar

Setelah lagu dan video musik Single Soon dirilis, Selena Gomez membagikan pesan khusus kepada penggemarnya. Dia juga menjelaskan makna tentang lagu yang menarik tersebut.

"Terima kasih teman-teman atas semua cintanya pada Single Soon!!!," tulisnya di Instagram Jumat 25 Agustus 2023. "Ini adalah lagu yang lucu tentang merasa nyaman dengan diri sendiri dan mencintai kebersamaan dengan diri sendiri… dan juga sangat menyenangkan untuk menari dengan lagu itu!"

PEOPLE | BILLBOARD

Pilihan editor: Francia Raisa Klarifikasi tentang Isu Dipaksa Donorkan Ginjal ke Selena Gomez