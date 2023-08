5 Drama Korea yang Dibintangi Lee Joon Gi, Salah Satunya Moon Lovers Bersama IU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lee Joon Gi sekali lagi melejit. Ia didapuk menggantikan Song Joong Ki melakonkan peran utama dalam serial Artdhal Chronicles: The Sword of Aramoon. Ia melakoni peran ganda sebagai Eunsom dan Sa Ya. Pada season 2 Artdhal Cronicles, Lee Joon Gi beradu akting dengan Shin Se Kyung yang melakoni peran sebagai Tanya, menggantikan Kim Ji Won.

Aktor yang lahir di Busan, Korea Selatan pada 17 April 1982 itu memulai karir sebagai model dan mendapat peran-peran kecil dalam beberapa drama Korea. Sampai akhirnya mendapatkan peran Gong Gil di film The King and the Clown pada tahun 2005. Setelah itu, silih berganti memerankan sejumlah karakter. Karirnya melejit setelah membintangi drama Korea Moon Lovers bersama aktris multitalenta, IU.

Baca Juga: Sinopsis Destined With You yang Diperankan oleh Jo Bo Ah dan Rowoon SF9

Simak deretan drama Korea yang pernah dibintangi Lee Joon Gi berikut ini.

1. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Lee Joon Gi berperan sebagai Wang So. Ia beradu akting dengan IU yang memerankan tokoh Hae Soo. Chemistry Lee Joon Gi dan penyanyi IU menjadi favorit di penggemar. Film ini mengisahkan seorang perempuan, Hae So, yang terlempar ke masa Dinasti Goryeo. Ia hidup dalam tubuh seorang gadis 16 tahun dan terjebak perebutan kekuasaan. Pada drama ini Lee Joon Gi memerankan karakter yang dingin dan terjebak cinta dengan Haeso.

2. Hotel Del Luna (2019)

Lee Joon Gi pada 2019 juga berperan sebagai cameo dalam salah satu drama tayangan tvN yang ngehits, Hotel Del Luna. Perannya saat itu sebagai bentuk kesetiaan kepada temannya dan mantan lawan mainnya IU.

Dilansir dari soompi.com, pada 20 Juli 2019, tvN mengungkapkan sekilas pertama reuni Lee Joon Gi dan IU dalam Hotel Del Luna yang sangat dinantikan di layar. Potongan gambar itu menunjukkan Lee Joon Gi berpakaian seperti pendeta, menatap IU dengan tatapan tajam.

3. Again My Life (2022)

Again My Life merupakan salah satu drama Korea yang dibintangi oleh Lee Joon Gi. Drama ini mengisahkan tentang Kim Hee Woo (Lee Joon Gi), siswa sekolah menengah yang nilai akademisnya menduduki peringkat terbawah di sekolahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Melalui kerja keras, Kim Hee Woo masuk universitas dan akhirnya lulus ujian pengacara. Lalu, Hee Woo bekerja sebagai jaksa yang antusias. Saat sedang menyelidiki kemungkinan korupsi terkait dengan politisi bernama Jo Tae Seob yang diperankan oleh Lee Kyoung Young, Hee Woo dibunuh oleh pria tak dikenal. Namun, Kim Hee-Woo bangun dan menemukan dirinya hidup kembali.

4. Arthdal Chronicles: The Sword of Aramoon (2023)

Serial drakor satu ini akan mengangkat tentang konflik warisan dan menyoroti kota Arthdal. Pada season 2 serial ini, akan diperlihatkan patung Aramoon Haesulla di tengah kota. Aramoon Haesulla diceritakan sebagai pendiri Arthdal. Sehingga patungnya menjadi simbol dengan gaya menunggang kuda legendaris Kanmoreu. Patung itu juga memegang pedang yang mengeluarkan asap hitam dan bersinar terang seolah-olah meninggalkan segalanya dalam reruntuhan.

5. Flower of Evil (2020)

Drakor satu ini menceritakan tentang seorang detektif bernama Cha Ji Won yang diperankan oleh Moon Chae Won. Ji Won menikah dengan Baek Hee Sung yang diperankan oleh Lee Joon Gi. Mereka memiliki seorang putri. Baek Hee Sung tampak seperti suami dan ayah yang berkomitmen, tetapi sebenarnya menyembunyikan masa lalunya yang kejam. Ia juga hidup dengan identitas orang lain.

Lee Joon Gi rupanya kerap melakoni peran dalam drama korea fantasi. Terutama yang berlatar masa kerajaan, baik Joseon maupun Goryeo. Seperti The King and The Clown, Iljimae, dan Gun Man in Joseon,

Pilihan Editor: Drama dan Film Lee Joon Gi, Aktor Korea yang Dijuluki King of Saeguk