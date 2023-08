Profil Liam Payne, Penyanyi Inggris yang Menunda Konser ke Amerika Selatan karena Masih Pemulihan Infeksi Ginjal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Liam Payne masih menjalani perawatan tersebab infeksi ginjal. Melalui unggahan Instagram pada 25 Agustus 2023, bekas anggota personel One Direction itu menyampaika permohonan maaf terpaksa menunda konser tur Amerika Selatan.

Sebelumnya Liam Payne mengumumkan akan memulai tur konser setelah menyelesaikan masa tinggal 100 hari di fasilitas rehabilitasi Louisiana. Dia di sana untuk mengatasi kecanduan alkohol. Awalnya tur dijadwalkan dimulai di Lima, Peru, pada 1 September 2023 dan berakhir di Mexico City pada 12 September 2023

“Ini sesuatu yang tidak diharapkan terjadi pada siapa pun. Saran dari dokter, saya sekarang perlu istirahat dan memulihkan diri,” tuturnya.

Tentang Liam Payne

Liam Payne lahir di Wolverhampton, West Midlands, Inggris pada 29 Agustus 1993. Sejak usia empat tahun, Liam telah menjalani tes rutin di rumah sakit. Salah satu ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Tapi, Liam kecil merupakan bocah yang bersemangat dan menyukai olahraga.

Liam pertama kali menjajal dunia hiburan pada usia 12 tahun. Pada 2008, saat usianya 14 tahun, dia ikut audisi, kemudian The X Factor. Kala itu Liam Payne tampil dengan lagunya Frank Sinatra, Fly Me To The Moon. Dia sempat gagal di panggung Boot Camp. Tapi, Simon Cowell berubah pikiran dan meloloskan dia ke babak rumah juri. Liam gagal lagi di tahap itu. Simon Cowell memintanya agar kembali mencoba dua tahun lagi.

Liam melanjutkan kesempatan mengikuti audisi The X Factor 2010. Semua juri memberinya yes meloloskan dia. Tapi Liam gagal untuk maju di kategori Boys ke tahap rumah juri. Setelah saran dari Nicole Scherzinger dan Simon Cowell, Liam bersama empat kontestan remaja laki-laki lainnya disatukan. Mereka Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles, dan Louis Tomlinson. Terbentuklah grup vokal, One Direction.

One Direction keluar sebagai juara 3 The Factor 2010. Simon Cowell kemudian mengontrak mereka dengan nilai 2 juta poundsterling. One Direction merilis album pertama pada 2011, Up All Night dan memuncaki 16 negara. Single utamanya, What Makes You Beautiful sukses di kancah internasional. Lagu ini mendapat masing-masing empat dan enam kali platinum di Amerika Serikat dan Australia.

Sedikitnya lima album telah diluncurkan. Album kedua Take Me Home rilis pada November 2012. Pada 2013, One Direction merilis album ketiga Midnight Memories. Four, album keempat dirilis pada 2014. Album kelima Made In The A.M dirilis pada 2015. Zayn Malik hengkang pada 2015. Perginya Zayn Malik berbuntut bubarnya grup ini. Para anggotanya memilih solo karier.

Pada 2016, Liam Payne menandatangani kontrak rekaman bersama Republic Records di Amerika Utara. Pada Mei 2017, Payne kemudian merilis kagu Strip That Down sebagai single utama dari albumnya yang akan datang. Lagu ini berada di nomor tiga di UK Singles Chart dan nomor sepuluh di Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

