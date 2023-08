Miley Cyrus Mengenang Masa Lalu dalam Single Used To Be Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus meluncurkan video musik single terbaru berjudul Used to Be Young, pada Jumat 25 Agustus 2023. Melalui lagu itu, Miley mengajak penggemarnya untuk menghormati dan mencintai diri sendiri, serta merayakan diri sendiri di masa depan.

Penyanyi berusia 30 tahun itu mengenang karier masa mudanya hingga akhirnya menemukan makna hidup seiiring usianya bertambah. “Saya merasa bangga ketika merenungkan masa lalu saya dan optimis ketika memikirkan masa depan,” ucap Miley.

Video musik itu menampilkan visual yang sederhana. Miley berjalan menyusuri jalan yang gelap dan berhenti tepat di depan kamera. Adengan ini mengingatkan video musik The Climb tahun 2009. Dia terlihat mengenakan kaus Mickey Mouse sebagai penghormatan pada kenangannya berperan sebagai Hannah Montana, serial Disney tahun 2006.

Miley juga terlihat menitikkan air mata di sebagian besar klip. Lalu tersenyum lebar menjelang akhir. Hal ini menggambarkan seseorang yang menerima masa lalunya dan merayakannya dengan penuh kasih.

Tak hanya itu, rupanya dia mengingat ibunya Tish Cyrus. “Ini sangat emosional karena saya adalah gambaran kecil dari ibu saya dan saya bisa melihatnya di dalam kamera," tambahnya.

Single Used to Be Young

Used to Be Young merupakan single pertama Miley Cyrus sejak perilisan album Endless Summer Vacation pada bulan Maret lalu. Lagu Flowers dalam album itu sempat menduduki puncak tangga lagu.

Dia menulis lirik itu dua tahun lalu. Selama 18 bulan terakhir dia berusaha melukiskan gambaran sonik perspektifnya. Sampai tiba saatnya untuk merilis lagu dan menyempurnakannya.

"Meski lagu ini sudah selesai, lagu ini akan terus ditulis sendiri setiap hari. Proses yang belum selesai ini adalah bagian dari keindahannya. Itulah hidup saya saat ini. Belum tuntas, tetapi lengkap,” ujarnya.

Miley Cyrus tak lupa mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang mendukungnya sejak awal karier. “Saya berterima kasih kepada penggemar setia saya yang membuat impian saya menjadi kenyataan setiap hari. Saya dengan tulus berterima kasih atas dukungan setia kalian. Lagu ini untuk kalian," tandasnya.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | PEOPLE | PITCHFORK

