Disney Umumkan Jadwal Rilis Toy Story 5 hingga Live Action Moana

TEMPO.CO, Jakarta - Disney mengumkan sederet jadwal film terbaru mereka yang akan tayang pada 2025 dan 2026 mendatang. Kelanjutan kisah Woody dan Buzz dalam Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Juni 2026.

CEO Disney Bob Iger pertama kali mengumumkan Toy Story 5 pada Februari 2023. Toy Story telah mencakup empat film sejak tahun 1995. Film terakhirnya mencapai 1 miliar dolar AS di box office pada 2019. Film-film tersebut melibatkan aktor ternama untuk mengisi suara karakternya, seperti Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz Lightyear.

"Kami bersandar pada merek-merek kami yang tak tertandingi,” kata Iger pada 2023 ketika mengumumkan Toy Story 5 sebagai salah satu dari sejumlah sekuel yang sedang dikerjakan.

Film Live Action Moana Ditunda 1 Tahun

Jadwal tayang Toy Story 5 di bioskop adalah salah satu dari banyak perubahan dan penambahan yang dilakukan pada kalender rilis Disney. Studio ini juga menunda pembuatan ulang live action Moana satu tahun hingga 10 Juli 2026. Sebelumnya live aciton Moana dijadwalkan mulai 27 Juni 2025. Keputusan ini memberikan ruang bernapas bagi remake dari animasi film Moana 2, yang akan dirilis pada November 2024 mendatang.

“Moana tetap menjadi franchise yang sangat populer,” kata Iger beberapa waktu lalu. Film animasi musikal Moana 2 akan membawa penonton pada perjalanan baru yang luas bersama Moana, Maui, dan kru baru yang terdiri dari pelaut unik.

Film Moana (2016). Foto: IMDB

Setelah menerima panggilan tak terduga dari nenek moyangnya yang mencari jalan, Moana harus melakukan perjalanan ke lautan jauh di Oceania dan ke perairan berbahaya yang telah lama hilang untuk sebuah petualangan yang belum pernah ia hadapi.

The Mandalorian & Grogu akan Tayang 2026

Disney mengumumkan The Mandalorian & Grogu dari Star Wars akan tayang pada 22 Mei 2026. Pencipta The Mandalorian Jon Favreau mengarahkan film tersebut, yang merupakan bagian dari acara Disney+ miliknya dan dibintangi oleh Pedro Pascal. Ini adalah fitur yang sangat penting, karena Lucasfilm berupaya mengembalikan Star Wars ke layar lebar untuk pertama kalinya sejak The Rise of Skywalker tahun 2019.

Film yang dibintangi Jared Leto, Tron: Ares akan tayang pada 10 Oktober 2025. Film ini mengikuti film klasik kultus tahun 1982 Tron, dan Tron : Legacy pada 2010. Sementara film-film sebelumnya berpusat pada karakter yang masuk ke dalam komputer, film baru ini dikatakan sebagian besar mengambil tempat di dunia nyata ketika kecerdasan buatan keluar dari batasan digitalnya.

Sedangkan The Amateur yang dibintangi Rami Malek dan Rachel Brosnahan diundur dari 8 November 2024 menjadi 11 April 2025.

