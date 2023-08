Jadwal Tayang Dune: Part 2 Diundur ke 2024, Buntut Aksi Mogok SAG-AFTRA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perilisan film Dune: Part 2 resmi akan diundur hingga tahun depan karena aksi pemogokan SAG-AFTRA yang sedang berlanjut di Amerika Serikat. Kendati demikian, tim produksi yakin momen musim semi 2024 dapat menghasilkan keuntungan tersendiri untuk mereka.

Melalui Variety, Warner Bros. bersama Legendary Entertainment mengumumkan pada Kamis, 24 Agustus 2023 bahwa kedua pihak menetapkan tanggal perilisan baru untuk Dune: Part 2. Kisah Paul Atreides yang diperankan Timothee Chalamet ini akan dijadwalkan tayang pada 15 Maret 2024. Dune: Part 2 mengambil tanggal yang sebelumnya dipegang Godzilla x Kong: The New Empire oleh Legendary Entertainment.

Sebelumnya, Dune: Part 2 dijadwalkan rilis di bioskop pada 3 November 2023. Namun terpaksa harus ditunda akibat aksi Serikat Penulis Amerika Serikat (WGA) dan SAG-AFTRA yang berlarut-larut. Untuk sementara waktu, para aktor tidak bisa melakukan promosi untuk film-film yang terdampak. Secara tak langsung, para pemeran papan atas Dune: Part 2 juga tidak akan hadir di acara pers.



Dune: Part 2 Lanjutkan Perjalanan Mistis Paul Atreides yang Diperankan Timothee Chalamet

Menanggapi peristiwa ini, baik Warner Bros. maupun Legendary Entertainment optimis libur musim semi tahun depan akan membuka peluang baik bagi mereka. Di samping Timothee Chalamet, daftar pemain Dune: Part 2 diisi oleh artis-artis ternama seperti Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Javier Bardem Dave Bautista, dan masih banyak lagi.

"Dune: Part 2 akan mengeksplorasi perjalanan mistis Paul Atreides saat dia bersatu dengan Chani dan Fremen saat berada di jalur perang balas dendam terhadap para konspirator yang menghancurkan keluarganya,” demikian bunyi logline resmi film tersebut.

Film pertama Dune (2021) sebelumnya berhasil memenangkan enam Oscar dan merupakan salah satu film terlaris selama pandemi dengan meraup pendapatan 402 juta dolar AS secara global. Meski begitu, film Warner Bros. lainnya seperti Wonka (15 Desember 2023), Aquaman and the Lost Kingdom (20 Desember 2023) dan The Color Purple (25 Desember 2023) tetap dipertahankan pihak studio untuk tayang sesuai jadwalnya, sekalipun pemogokan SAG-AFTRA masih berlangsung.

Selang satu bulan sejak dimulai pada Juli lalu, serangan mogok kerja anggota Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) masih berjalan. Hal ini dipicu oleh berakhirnya kontrak perhimpunan tersebut dengan Aliansi Produser Film dan Televisi (AMPTP) Amerika. Aksi ini menjadi bentuk protes pertama mereka terhadap AMPTP sejak 1960.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO | DEADLINE | VARIETY | TIME MAGAZINE

