Pacaran dengan Zion.T, Simak Kembali Tipe Ideal Chaeyoung TWICE

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup TWICE, Chaeyoung saat ini sedang berpacaran dengan sesama penyanyi, Zion.T. Setelah dikonfirmasi agensi pada Jumat, 5 April 2024 bahwa keduanya pacaran, banyak yang penasaran apa yang membuat mereka saling tertarik satu sama lain.

Chaeyoung pernah mengungkapkan tipe ideal prianya ketika menjadi bintang tamu di acara Turkids On The Block di YouTube pada November 2021 lalu. Chaeyoung mengaku tertarik dengan seseorang yang terlihat sakit-sakitan dan kurang semangat.

"Saya lebih suka seseorang yang terlihat sakit dan sedikit dekaden. Menurut saya itu menarik," kata Chaeyoung TWICE.



Timothee Chalamet Tipe Ideal Chaeyoung TWICE

Dia kemudian menyebutkan satu nama figur publik yang masuk ke dalam kriteria pria idamannya. Chaeyoung mengungkapkan tipe idealnya seperti Timothee Chalamet yang memiliki tubuh tinggi dan ramping.

"Ada aktor pria bernama Timothee Chalamet. Dia adalah aktor trending yang muncul di banyak film," kata Chaeyoung.

Timothee Chalamet menjadi salah satu nominator aktor terbaik dalam ajang Oscar 2018. Aktor berusia 22 tahun ini mendapatkan nominasi berkat aktingnya dalam film Call Me by Your Name. REUTERS

Chaeyoung dan Zion.T memiliki perbedaan usia 10 tahun. Diketahui mereka dekat setelah dikenalkan oleh seorang kenalan. "Keduanya saat ini berkencan dengan perasaan positif satu sama lain. Mereka saling mendukung," kata agensi Chaeyoung, JYP Entertainment pada Jumat, 5 April 2024.



Profil Singkat Zion.T

Penyanyi asal Korea Selatan Zion.T (Kim Hae-Sol) beraksi pada acara GudFest 2019 di Jakarta, Minggu, 3 November 2019. Penyanyi yang juga produser musik tersebut membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti The Song, Hello dan Eat. ANTARA

Zion.T yang memiliki nama asli Kim Hae Sol, lahir pada 13 April 1989 Dalam wawancara dengan Kpopeurope pada 2014, dia menjelaskan alasan memilih Zion.T untuk nama panggungnya. "Saya seorang Kristen dan huruf 'T' dalam nama saya melambangkan salib," katanya.

Zion.T debut pada 2011. Dia terkenal sebagai penyanyi sekaligus produser Kore Selatan yang kini berada di bawah naungan agensi The Black Label. Karya-karyanya didominasi oleh genre hip-hop, R&B, soul, jazz, dan pop.

Zion.T pernah berkolaborasi dengan G-Dragon dan mengisi soundtrack film Marvel, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dengan artis Jepang Gen Hoshino. Dia telah melakukan tur ke seluruh dunia mulai dari SXSW di Amerika Serikat hingga konser solo di Eropa dan Asia.

