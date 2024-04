Jadi Aktor Terbaik BAFTA, Ini 5 Film Populer yang dibintangi Austin Butler

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Austin Butler, aktor yang sedang naik daun itu ternyata berkarier di dunia hiburan sejak kecil. Saat masih bocah, ia mengisi acara Nickelodeon dan Disney Channel. Aktor yang lahir 17 Agustus 1991 di California itu konsisten mengasah perannya hingga kini. Ia bahkan sukses memerankan karakter Elvis Presley dalam film biografi Elvis (2022) karya Baz Luhrmann.

Melansir britannica.com, pada 2018 Butler tampil dalam produksi Broadway pertamanya pada The Iceman Cometh karya Eugene O'Neill. Perannya sebagai Don Parritt mendapat sambutan hangat dari para kritikus. Lantas, apa saja film sukses yang ia bintangi? Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 film populer yang dibintangi Austin Butler:

1. Elvis (2022)

Film ini mengeksplorasi kehidupan dan musik Elvis Presley yang menceritakan hubungannya yang rumit dengan manajernya yang penuh teka-teki, Kolonel Tom Parker. Film ini mengisahkan Presley dan Parker selama lebih dari 20 tahun, mulai dari awal kemunculan Presley hingga saat ia mencapai puncak karir. Dalam film itu, Austin memerankan karakter Presley dengan apik. Adapun tokoh Tom Parker dilakoni oleh Tom Hanks.

Melalui film itu pula, Austin meraih penghargaan sebagai aktor terbaik di sejumlah ajang, termasuk British Academy Film Award (BAFTA) pada tahun 2023.

2. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Film ini bercerita tentang Rick Dalton yang diperankan oleh Leonardo Dicaprio, seorang bintang televisi yang pernah berjaya pada masanya. Pada film yang mengambil latar Los Angeles tahun 1969 ini, Rick dan pemeran penggantinya, Cliff Booth memutuskan bekerjasama mengejar karier di industri film. Mereka juga berupaya bertahan hidup setelah masa keemasan mereka usai.

Dalam film ini, Austin Butler memerankan karakter Tex Watson. Ia memerankan tokoh antagonis yang terlibat dalam pembunuhan Sharon Tate dan temannya.

5. The Dead Don't Die (2019)

The Dead Don't merupakan film komedi horor garapan Jim Jarmusch. Dalam film ini, Austin Butler memerankan karakter Jack.

Film ini menceritakan tentang dua polisi yang bertugas menghadapi ancaman zombie. Dua polisi ini yakni Chief Cliff Robertson dan Ronnie Peterson yang diperankan Bill Murray dan Adam Driver. Kocaknya, warga justru menganggap zombie bukan ancaman yang serius. Termasuk Zoe, yang diperankan Selena Gomez. Ia tak peduli Zombie berkeliaran di jalanan.

4. The Bikeriders (2023)

The Bikeriders menceritakan masa - masa pemberontakan di Amerika saat budaya dan masyarakatnya berubah. Setelah pertemuan kebetulan di sebuah bar lokal, Kathy (Jodie Comer) yang berkemauan keras tertarik pada Benny (Austin Butler), anggota terbaru klub motor Midwestern, Vandals yang dipimpin oleh Johnny (Tom Hardy) yang penuh teka-teki.

Sama seperti negara di sekitarnya, klub ini mulai berevolusi, berubah dari tempat berkumpulnya orang-orang luar menjadi dunia kekerasan yang berbahaya. Ini memaksa Benny untuk memilih antara Kathy dan kesetiaannya pada klub.

5. Dune: Part Two (2024)

Dune: Part Two merupakan film fiksi ilmiah epis Amerika garapan sutradara Denis Villleneuve. Dalam film ini, Austin Butler berperan sebagai Feyd Rautha, keponakan dan pewaris tahta Baron Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgard) yang sadis. Feyd Rautha juga menjadi petarung yang siap berhadapan dengan Paul Atreides (Timothee Chalamet), sang pemeran utama.

