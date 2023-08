Selena Gomez Rayakan Kesendirian Lewat Lagu Terbaru, Single Soon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez akhirnya kembali mengeluarkan karya terbaru bertajuk Single Soon. Lagu tersebut dirilis pada Jumat, 25 Agustus 2023.



Makna Lagu Single Soon dari Selena Gomez

Lagu bergenre pop tersebut memiliki nuansa yang cukup funky dan ceria. Melalui lagu Single Soon, Selena Gomez menceritakan tentang seseorang yang sedang merayakan dirinya akan kembali berstatus lajang setelah putus dari pasangannya.

Alih-alih bersedih, Selena Gomez ingin mengajak pendengarnya untuk kembali ceria dan merayakan kesendirian usai putus dari sang kekasih. Sesuai dengan gaya penulisan lirik dari karya-karya sebelumnya, musisi sekaligus aktris asal Amerika Serikat ini selalu mengajak para pendengar untuk kembali percaya diri dan menganggap diri mereka berharga.

"Saya akan segera melajang, saya tahu perawatan saya agak mahal, tetapi saya patut dicoba," tulis Selena Gomez dalam penggalan lagu Single Soon miliknya.



Selena Gomez mengumumkan bahwa lagu terbaru versi digital miliknya dapat segera dinikmati di berbagai aplikasi streaming musik. Selain itu, penyanyi 31 tahun ini juga mengabarkan kepada para penggemarnya bahwa musik video Single Soon sudah dirilis di akun YouTube miliknya.

"Single Soon sudah keluar di mana-mana!," tulis Selena Gomez di Twitter. Setelah dirilis 6 jam, musik video Single Soon sudah disaksikan lebih dari 1,4 juta kali di YouTube.

Sebelumnya, Selena Gomez sempat mengeluarkan lagu pada 2022 berjudul My Mind & Me. Setelah hampir 1 tahun sejak perilisan lagu tersebut, kini Selena Gomez kembali mengeluarkan lagu Single Soon untuk mengobati kerinduan para penggemar akan karyanya.

Selain lagu baru, Selena Gomez sedang disibukkan dengan proyek serialnya, Only Murders In The Building yang telah memasuki musim ketiga. Ia juga fokus mengurus merek produk kecantikan miliknya.

