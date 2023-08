Barbie Salip The Super Mario Bros. Movie sebagai Film Terlaris 2023 di Amerika Utara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Barbie secara resmi menjadi film terlaris 2023 di Amerika Utara. Film yang dibintangi Margot Robbie ini telah menghasilkan 575,4 juta dolar AS atau Rp 8,79 triliun di box office Ameria Utara, mengalahkan The Super Mario Bros. Movie yang mengumpulkan 574 juta dolar AS atau Rp 8,77 triliun.



Barbie Diperkirakan akan Susul The Super Mario Bros. Movie secara Global

Barbie sudah meraup 1,3 miliar dolar AS atau Rp 19,8 triliun secara global dan akan segera melampaui The Super Mario Bros. Movie lagi. Film keluaran Universal Pictures itu sebelumnya mendapatkan 1,35 miliar dolar AS atau Rp 20,6 miliar secara global dan membuatnya menjadi rilisan terbesar di seluruh dunia pada 2023.

Cuplikan trailer kedua The Super Mario Bros. Movie. Foto: YouTube Universal Pictures

The Super Mario Bros. Movie sudah ada di layanan streaming Universal Peacock. Namun akan dirilis ulang akhir pekan ini untuk memperingati Hari Sinema Nasional atau National Cinema Day yang diperingati pada Minggu, 27 Agustus 2023.



Barbie Kalahkan Belum Bisa Kalahkan Harry Potter Baca Juga: Menengok Lagi Sosok Aktor Rupert Grint, Pernah Bintangi Film Apa Selain Harry Potter?

Barbie adalah film terlaris Warner Bros. di box office domestik (Amerika Utara), telah mengalahkan The Dark Knight yang pada 2008 meraup dengan 534,9 juta dolar AS. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011) tetap menjadi juara global secara keseluruhan dengan pendapatan 1,34 miliar dolar AS. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 menjadi film Warner Bros. dengan pendapatan kotor tertinggi di seluruh dunia dalam 100 tahun.

Warner Bros. telah menetapkan penayangan Imax untuk film karya Greta Gerwig ini, dengan jadwal terbatas selama satu minggu yang dimulai pada Selasa, 22 September 2023. Rilisan ini juga akan menampilkan cuplikan eksklusif pasca-kredit baru yang dipilih oleh sutradara film tersebut.

“Kami membuat Barbie untuk layar lebar, jadi sangat menyenangkan bisa menghadirkannya ke Imax, layar terbesar,” kata Gerwig. “Sebagai ucapan terima kasih khusus kepada para penggemar Barbie, kami sangat bersemangat untuk membagikan lebih banyak lagi karya luar biasa para pemain dan kru kami dengan menambahkan cuplikan baru yang spesial, kami harap penonton dapat menikmatinya.”

VARIETY | DEADLINE

