The First Omen, Siapa Saja Pemeran Film Horor Ini?

TEMPO.CO, Jakarta - The First Omen film horor psikologis terbaru dari 20th Century Studios. Film yang merupakan prekuel dari waralaba horor klasik ini akan tayang di bioskop pada April 2024. Film ini disutradarai oleh Arkasha Stevenson dan ditulis oleh Tim Smith, Arkasha Stevenson, dan Keith Thomas. Film ini bercerita tentang perempuan muda Amerika yang dikirim ke Roma untuk memulai pelayanan di gereja.

Dikutip dari Antara, perempuan ini justru terjerumus dalam kekuatan gelap yang membuatnya mempertanyakan keyakinannya. Ia berupaya mengungkap konspirasi mengerikan yang bertujuan untuk melahirkan titisan iblis ke dunia.

Film horor The First Omen dibintangi oleh Nell Tiger Free, Bill Nighy, Charles Dance, dan Ralph Ineson. Berikut profil singkat mereka diikutip dari IMDb.

1. Nell Tiger Free

Nell Tiger Free aktris asal Inggris. Ia paling dikenal karena perannya sebagai Myrcella Baratheon di musim 5 dan 6 serial televisi Game of Thrones, menggantikan Aimee Richardson. Dia juga berperan sebagai Chloe Crumb dalam film Mr. Stink, Anna dalam film Broken, Janey Carter di Too Old To Die Young, dan Leanne Grayson dalam serial Servant.

2. Bill Nighy

Bill Nighy aktor Inggris yang mulai dikenal karena penampilannya sebagai penyanyi pop Billy Mack dalam Love Actually. Karena perannya ini, ia juga memenangkan BAFTA Film Awards untuk aktor pendukung terbaik.

Nighy juga pernah berperan sebagai pemimpin vampir Viktor di Underworld, Underworld: Evolution, dan Underworld: Rise of the Lycans. Ia juga menjadi pengisi suara untuk Davy Jones di Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest dan Pirates of the Caribbean: At World's End, dan menjadi Menteri Sihir Rufus Scrimgeour di Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1.

3. Charles Dance

Charles Dance aktor, penulis skenario, dan sutradara film asal Inggris. Dance biasanya memainkan peran sebagai birokrat atau penjahat yang tegas. Beberapa perannya yang paling menonjol adalah Tywin Lannister dalam Game of Throne, Guy Perron dalam The Jewel in the Crown, Sardo Numspa dalam The Golden Child, dan William Randolph Hearst dalam Mank.

4. Ralph Ineson

Ralph Ineson aktor dan produser, yang dikenal dengan The VVitch: A New-England Folktale,The Green Knight dan The Creator. Dia pernah muncul dalam empat film bersama Kate Dickie, The Witch, Star Wars: The Last Jedi, The Green Knight, dan The Northman. Dia juga pernah memerankan Amycus Carrow dalam tiga film Harry Potter, dan Dagmer Cleftjaw dalam Game of Thrones.

