NewJeans Punya Rekor Baru Setelah Album Get Up 4 Minggu di Billboard 200

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop, NewJeans, berhasil mencetak sejarah di Billboard 200. Billboard mengungkapkan pada Selasa, 22 Agustus 2023, bahwa mini album kedua NewJeans, Get Up, mampu bertahan selama empat minggu di 20 besar Billboard 200.

Billboard 200 merupakan peringkat mingguan album paling populer di Amerika Serikat. Untuk pekan yang berakhir pada 26 Agustus, Get Up turun hanya empat peringkat ke No. 16. Hal ini berarti Get Up menjadi album girl grup K-pop pertama dalam sejarah Billboard 200 yang menghabiskan empat minggu di 20 teratas.

Album Get Up juga menghabiskan minggu keempat berturut-turut di No. 1 di chart Billboard's World Album. Selain meraih posisi No. 3 di chart Top Album Sales, chart Top Current Album Sales, dan chart Tastemaker Albums minggu ini.

Lagu Super Shy NewJeans

Sementara itu, lagu hit NewJeans yang berjudul Super Shy tetap kuat di No. 79 di Billboard Hot 100. Bahkan lagu tersebut bertahan selama enam minggu berturut-turut di chart mingguan Billboard untuk lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat.

Tak hanya itu, lagu Super Shy sekarang menjadi lagu kedua NewJeans yang menghabiskan enam minggu di Hot 100. Sebelumnya lagu OMG juga berada di posisi yang sama. NewJeans menjadi girl grup K-pop kedua, setelah BLACKPINK, yang memiliki beberapa lagu di chart selama enam minggu.

Menariknya, banyak lagu NewJeans dari album Get Up yang terus bertahan di tangga lagu global Billboard. Di tangga lagu Global Excl. U.S, Super Shy mempertahankan posisinya di No. 5, diikuti oleh ETA di No. 11, New Jeans di No. 49, Cool With You di No. 84, dan ASAP di No. 165.

Di tangga lagu Global 200, Super Shy berada di peringkat 11, lagu ETA di No. 25, New Jeans di No. 75, dan Cool With You di No. 115. Peringkat NewJeans pun bertahan dan relatif stabil di No. 12 di Billboard's Artist 100. Ini menandai minggu kedelapan mereka secara keseluruhan di tangga lagu.

