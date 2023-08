NewJeans Unjuk Diri Jadi 'Rookie Monster', No.1 di Billboard 200

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup wanita Korea Selatan, NewJeans baru saja membuat rekor terbaru mereka di Billboard. Dikutip dari Soompi dan Billboard, grup ini berhasil puncaki kategori Billboard 200.

Pada Rabu, 2 Agustus 2023 waktu lokal, Bilboard mengumumkan mini album terbaru NewJeans yang bertajuk Get Up berhasil debut pada peringkat pertama di kategori Top 200 Albums Chart. Hal ini turut menandai debut mereka sebagai album paling populer di Amerika Serikat selama satu minggu.

Grup K-Pop Wanita Kedua Setelah BLACKPINK

Pencapaian yang diukir oleh NewJeans membuat mereka menjadi grup wanita K-Pop kedua yang berhasil debut di peringkat pertama Billboard 200. Sebelum mereka, BLACKPINK merupakan grup K-Pop wanita pertama dan satu-satunya yang berhasil menyabet predikat Billboard itu.

Ada pun kini, Get Up milik NewJeans dan Born Pink karya BLACKPINK pada 2022 menjadi dua album dari seluruh grup wanita dunia yang berhasil menyentuh peringkat pertama di Billboard 200 dalam 15 tahun. Sebelum BLACKPINK, grup wanita yang terakhir menempati peringkat pertama pada kategori tersebut adalah Danity Kane pada April 2008 dengan album mereka yang bertajuk Welcome to the Dollhouse.

Selain itu, naiknya Get Up ke peringkat pertama membuat NewJeans menjadi grup yang paling cepat menempati peringkat puncak usai debut.

NewJeans Grup K-Pop Keenam yang Berhasil Puncaki Billboard 200

Jika digabung dengan grup laki-laki, NewJeans merupakan grup keenam yang berhasil puncaki kategori Billboard 200. Beberapa grup yang pernah menempati posisi prestise ini adalah BTS, SuperM, Stray Kids, BLACKPINK, dan TXT.

Sementara itu, sebanyak dua lagu dari mini album ini juga berhasil masuk pada sejumlah kategori Billboard. Lagu ETA berhasil masuk ke peringkat 81, sedangkan lagu Cool With Yout di peringkat 93. Kemudian, untuk lagu prarilis NewJeans yang berjudul Super Shy berhasil naik ke peringkat 48 dan bertahan selama 3 minggu beruntun. Super Shy berhasil menjadi lagu NewJeans yang memuncaki peringkat tertinggi.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | BILLBOARD

