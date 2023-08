Profil Yura Girl's Day, Pemain Drama Destined With You

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu stasiun televisi Korea Selatan, JTBC, mengumumkan akan menayangkan drama Destined with You pada Agustus 2023. Drama ini diisi dengan berbagai bintang, seperti Rowoon SF9, Jo Bo Ah, Ha Jun, dan Yura Girl’s Day. Drama ini ditulis No Ji Sul dan disutradarai Nam Ki Hoon yang sebelumnya sudah menggarap drama Oh My Baby serta Voice 3.

Mengutip Soompi, Yura Girl’s Day dipercaya untuk membintangi Destined with You sebagai Yoon Na Yeon. Yoon Na Yeon adalah kekasih dari Jang Shin Yu yang diperankan oleh Rowoon SF9. Yura mengatakan drama ini adalah proyek yang membuatnya jatuh cinta setelah membaca naskahnya. Selain itu, ia senang dapat bekerja dengan sekelompok orang hebat di dalamnya.

Drama Destined with You menceritakan tentang seorang wanita bernama Lee Hong Jo (Jo Bo Ah) yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri di Balai Kota Onju. Selain itu, ia juga memiliki pekerjaan untuk menyelesaikan kutukan Jang Shin Yu (Rowoon SF9). Kutukan tersebut berasal dari buku terlarang yang telah tersegel selama 300 tahun lamanya.

Profil Yura Girl’s Day

Yura, yang memiliki nama asli Kim Ah Young, adalah penyanyi dan aktris ternama Korea Selatan. Ia lahir pada 6 November 1992 di Ulsan. Sejak kecil Yura telah memiliki impian untuk menjadi seorang seniman dan dicintai di berbagai bidang. Ia pun memiliki bakat dalam bidang ballet dan sempat menjadi seorang balerina sebelum debut.

Yura memulai kariernya sebagai anggota Girl’s Day bersama Lee Hyeri untuk menggantikan dua mantan anggota pada 2010. Ia dikenal sebagai salah satu anggota Girl’s Day yang memiliki hobi melukis ketika memiliki waktu luang.

Mengenai pendidikan, Yura pernah bersekolah di Ulsan Art High School dan memilih jurusan tari. Setelah lulus, ia berkuliah di Dongduk Women’s University. Ia berada di universitas yang sama dengan anggota Girl’s Day lainnya, Minah.

Pada 2011, Yura berhasil melakukan debut dalam bidang akting karena menjadi bintang tamu dalam drama I Trusted Him. Setahun kemudian, ia memiliki peran utama dalam drama Cina berjudul Secret Angel.

Pada 2014, ia mengikuti sebuah variety show berjudul We Got Married dan dipasangkan dengan aktor Hong Jong Hyun. Dikutip dari Gluwee, ia mendapatkan banyak pujiann karena chemistry nya dengan aktor tersebut.

Berikut daftar drama yang dibintangi oleh Yura Girl’s Day.

- Reckless Family Season 3 (2013)

- The Dramatic (2013)

- Be Arrogant (2014)

- After the Show Ends (2016)

- Hip Hop Teacher (2017)

- Radio Romance (2018)

- Psychopath Diary (2019)

- Find Me in Your Memory (2020)

- Now, We Are Breaking Up (2021)

- Forecasting Love and Weather (2022)

- Destined with You (2023)

