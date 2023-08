6 Fakta Unik Winter Aespa, Idola K-Pop yang Cerdas di Bidang Matematika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Winter Aespa atau idol yang memiliki nama asli Kim Min Jeong ini adalah anggota Aespa yang lahir pada 1 Januari 2001. Ia memulai karier bermusiknya dengan mengikuti rangkaian trainee yang diadakan oleh SM Entertainment selama 4 tahun.

Setelah mengikuti trainee dalam jangka waktu yang cukup lama, Winter berhasil menjadi salah satu nama yang terdaftar sebagai anggota resmi Aespa pada 2020.

Fakta-fakta Unik Winter Aespa

1. Memiliki Cita-Cita Menjadi Idol Sejak Kecil

Saat kecil, Winter piawai memainkan gitar dan menjadi penari cilik. Sejak itu, Winter telah memutuskan akan menjadi idola. Perjuangannya dimulai ketika ia tampil di pertunjukan tari Festival Yangsan dan ditawari oleh pihak agensi untuk menjadi idola. Ia menyetujui tawaran tersebut dan pindah ke Seoul untuk menjalani masa trainee. Winter pun berhasil meraih cita-citanya menjadi idol dengan debut bersama Aespa pada 2020.

2. Memiliki Berbagai Nama Panggilan

Perempuan yang memiliki nama asli Kim Min Jeong ini telah mendapatkan berbagai nama. Saat menjadi anggota Aespa, ia diberi nama Winter sebab ia lahir di musim dingin dan memiliki karakter yang polos. Selain itu, dikutip dari Fandom, ia juga sering dipanggil sebagai Winjeong, Wingingie, My Melody, Baby Bunny, dan Melonpanna.

Girlband Korea Selatan, aespa berpose di karpet merah pemutaran film "La passion de Dodin Bouffant" (The Pot-au-Feu) dalam kompetisi Festival Film Cannes ke-76 di Cannes, Prancis, 24 Mei 2023. Grup yang beranggotakan Karina, Winter, Ningning, dan Giselle ini perdana menghadiri festival film bergengsi tahunan tersebut. REUTERS/Sarah Meyssonnier



3. Memiliki Kepintaran di Bidang Matematika

Bukan hanya berbakat di bidang tarik suara dan dance, Winter juga memiliki kepintaran di bidang pendidikan. Ia bersekolah di Samseong Primary School dan Samseong Middle School. Beranjak SMA, ia menghadiri High School Graduation Equivalency Examination. Mengutip Gluwee, Winter dikenal sebagai siswa yang dapat mengerjakan pelajaran matematika dengan baik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. Anggota dari GOT the Beat

Pada 3 Januari 2022, Winter dan tujuh orang lainnya berhasil debut sebagai supergrup SM Entertainment, GOT the Beat. Mereka merilis single berjudul Step Back. Grup yang beranggotakan BoA, Seulgi, Karina, Hyoyeon, Winter, Taeyeon, dan Wendy adakah unit pertama dalam proyek Girls On Top SM.

5. Kemampuan Unik yang Dimiliki Winter

Winter dikabarkan memiliki kemampuan unik yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang. Pertama, Ia sangat senang dan pandai ketika melakukan tongue twister dalam bahasa Inggris. Kedua, Winter pandai dalam olahraga kendo sebab pernah mempelajarinya selama 6 bulan. Ketiga, ia dapat memutar tangannya 360 derajat dan dapat membuat bunyi klik dengan lidahnya.

6. Makanan dan Minuman Favorit Winter

Pastinya, setiap orang memiliki makanan favorit yang akan selalu dimakan. Bagi Winter Aespa, ia menyukai segala jenis makanan dan bukan tipe pemilih. Namun, ia sangat menyukai makanan ringan, lasagna, coklat, jeli, mie kacang, dan pizza nanas. Sementara minuman yang disukainya adalah ice americano.

RINDI ARISKA | AESPA FANDOM | GLUWEE

Pilihan editor: Winter Aespa Mendapat Ancaman Pembunuhan, Agensi Beri Langkah Tegas