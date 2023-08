Mengenal Sunny SNSD yang Baru Hengkang dari SM Entertainment

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sunny SNSD atau anggota Girls' Generation keluar dari SM Entertainment setelah 16 tahun bersama. Kontrak Sunny dengan agensi itu telah berakhir. Kabar itu juga telah dikonfirmasi oleh SM Entertainment.

"Kontrak eksklusif dengan Sunny telah berakhir," menurut keterangan SM Entertainment dalam pengumumannya pada Selasa, 8 Agustus 2023. "Kami ingin berterima kasih kepada Sunny yang telah lama bersama kami dan menunjukkan aktivitas luar biasa."

Kabar hengkangnya Sunny SNSD ini sudah diputuskan sekitar 5 bulan. Itu setelah Lee Soo Man mengucapkan selamat tinggal kepada SM Entertainment pada Maret 2023.

Profil Sunny SNSD

Namanya Lee Soon Kyu akrab dipanggil Sunny lahir di Los Angeles pada 15 Mei 1989. Se Pada 1998, Sunny sudah mengikuti audisi SM Entertainment menjadi trainee selama 5 tahun. Ia dipindahkan ke Starworld Entertainment. Saat bersama agensi tersebut, ia menjadi bagian dalam duet bernama Sugar, tapi tidak pernah debut, sampai akhirnya duo itu bubar.

Dikutip DARI Kpopping, Sunny memulai debutnya sebagai anggota SNSD atau Girls' Generation pada Agustus 2007. Ia bergabung dengan SNSD karena rekomendasi oleh Iconiq untuk masuk ke SM Entertainment. Setelah 9 bulan kembali menjadi trainee di SM Entertainment, ia menjadi anggota SNSD. Dengan keputusannya bergabung bersama SNSD membuat nama Sunny menuju kepopuleran. Ia menjadi salah satu artis terlaris di Korea Selatan. SNSD pun menjadi salah satu girlband paling populer tak hanya di Korea Selatan.

Selain kegiatan grupnya, Sunny telah berpartisipasi dalam berbagai proyek sampingan. Proyek itu termasuk mengisi soundtrack asli, variety show televisi, dan penyiar radio. Ia juga menjadi co-DJ dari acara radio Chunji bersama Sungmin Super Junior sampai siaran tersebut berakhir pada Juli 2008.

Ia juga membawakan lagu tema dalam drama Oh! My Lady berjudul Your Doll. Ia berduet bersama Taeyeon untuk drama Heading to Head dengan menyanyikan dua lagu yang berjudul Sarangingulyo dan Motion. Sunny juga berkontribusi dalam lagu dan musik video Seoul Song untuk mempromosikan pariwisata Seoul bersama sebagian anggota SNSD dan Super Junior.

