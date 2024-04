3 Drama Korea Tayang Juni 2024 Dibintangi Choi Siwon hingga Lee Jung Eun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea mulai dari romansa, drama, komedi, hingga aksi dan thriller akan tayang pada Juni 2024. Sederet drama tersebut dibintangi dibintangi oleh artis ternama, mulai dari Lee Jung Eun, Choi Siwon, Song Seung heon hingga Lee Jung Eun. Dilansir dari mydramalist.com, berikut adalah deretan drama korea yang akan tayang pada Juni 2024:

1. Player Season 2: Master of Swindler

Player Season 2: Master of Swindler merupakan kelanjutan dari drama korea berjudul The Player dengan genre aksi, thriller, kriminal, sekaligus juga komedi. Sama Seperti musim pertama, Player Season 2 akan mengisahkan perebutan harta hasil kejahatan oleh sekelompok orang yang terdiri dari penipu, peretas, pejuang, dan pengemudi. Masih dengan sutradara yang sama, Go Jae Hyun, drama ini menghadirkan Song Seung Heon yang akan berperan sebagai Kang Ha Ri sebagai pemeran utama. Adapun sejumlah lawan mainnya seperti Oh Yeon Seo, Lee Si Un, Tae Won Seok, dan Jang Gyu Ri. Sejauh ini masih belum ada pengumuman resmi tanggal perilisan drama ini.

2. DNA Lover

DNA Lover bergenre romansa dan komedi akan menghadirkan cerita cinta diantara empat manusia. Tidak hanya itu, uniknya kisah cinta yang akan berlangsung didasarkan oleh kecocokan genetika. Drama digarap sutradara Sung Chi Wook dan penulis Jung Soo Mi.

Pemeran utama dalam drama DNA Lover adalah Choi Siwon dari Boyband Super Junior yang akan berperan sebagai Shim Yeon Woo. Lawan mainnya adalah Jung In Sun sebagai Han So Jin yang namanya naik karena drama Welcome to Waikiki, Lee Tae Hwan sebagai Seo Kang Hoon, dan Jung Eugene sebagai Jang Mi Eun.

Drama DNA Lovers akan tayang melalui TV Chosun selama Juni. Sama seperti Player Season 2: Master Swindler, masih belum diumumkan secara resmi tanggal perilisannya.

3. She Is Different Day and Night

She Is Different Day and Night mengusung genre drama, komedi, dan romansa yang menceritakan perbedaan kepribadian seorang wanita pada malam dan siang hari. Wanita tersebut bernama Lee Mi Jin yang diperankan oleh Jung Eunji, anggota girlband Apink.

Daya tarik ceritanya akan dimulai ketika Mi Jin menjadi seorang wanita tua di malam hari. Wanita tua tersebut adalah Lim Soon yang diperankan oleh Lee Jung Eun. Artis yang juga turut andil dalam drama ini yakni Choi jin Hyuk, Kim Do Ah, dan Lee Joo Hyung.

Drakor ini dipastikan rilis pada 15 Juni 2024 di JTBC dengan jumlah episode 16. Drama ini akan tayang di akhir minggu. Namun jam penayangan belum diumumkan secara resmi oleh pihak JTBC.

