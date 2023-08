Rowoon dan Kiprah Aktingnya di Sederet Drama Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rowoon, anggota dari grup idola K-Pop SF9, telah berhasil menunjukkan bakat aktingnya yang luar biasa dalam berbagai drama Korea.

Dengan penampilan yang karismatik dan akting yang mendalam, Rowoon telah mencuri hati penonton dengan peran-peran menariknya. Berikut adalah deretan drama Korea yang dibintangi oleh Rowoon:

1. Extraordinary You (2019)

Kisah Cinta di Dunia Fiksi Dalam drama ini, Rowoon memerankan karakter Haru, seorang tokoh fiksi dalam sebuah komik yang memiliki kesadaran diri. Penampilannya yang menggemaskan dan chemistry-nya dengan lawan main membuatnya menjadi pusat perhatian. Peran ini membantu mengukuhkan popularitasnya sebagai aktor muda yang menjanjikan.

2. She Would Never Know (2021)

Romansa Manis dalam Dunia Kosmetik Rowoon berperan sebagai Chae Hyun-seung, seorang pria muda yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Drama ini mengisahkan kisah romansa antara karakter Rowoon dengan rekan kerjanya yang lebih tua. Kemampuan akting Rowoon terlihat jelas dalam menyampaikan emosi karakternya.

3. Sunbae, Don't Put on That Lipstick (2021)

Chemistry yang Memikat Dalam drama ini, Rowoon memerankan Chae Hyun-seung (bukan karakter yang sama dengan drama sebelumnya), seorang senior di tempat kerja yang menjalin hubungan dengan junior yang diperankan oleh aktris Won Jin-ah. Chemistry antara Rowoon dan Won Jin-ah mampu memikat hati penonton.

4. Proyek Mendatang: Yeonmo (TBA)

Antisipasi atas peran baru Rowoon dikonfirmasi akan berperan dalam drama mendatang yang berjudul "Yeonmo." Dalam drama sejarah ini, Rowoon akan memainkan karakter utama dengan latar belakang yang penuh misteri. Penggemar dan penikmat drama Korea pun sangat menantikan penampilan terbaru Rowoon dalam proyek ini.

Kehadiran Rowoon dalam dunia akting telah menjadi sorotan, membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar seorang idol. Dari peran dalam drama fantasi hingga romansa modern, Rowoon terus memperluas rentang kemampuan aktingnya.

Antusiasme dan dukungan penggemar terhadap proyek-proyeknya, termasuk drama Korea, juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor yang mampu memikat hati penonton dengan pesonanya yang unik.

