Tak Hanya Eksis di Dunia K-Pop, Ini 4 Drama Korea yang Pernah Dibintangi Rowoon

TEMPO.CO, Jakarta - Ada banyak idol K-Pop yang sukses melebarkan karir di dunia seni peran. Termasuk Rowoon SF9. Rowoon SF9 debut akting pada tahun 2016 dengan membintangi web drama. Bakan aktingnya terus terasah dan dipercaya bermain di sejumlah drakor. Dilansir dari berbagai sumber, ini daftar drama yang diperankan Rowoon SF9:

1. Click Your Heart

Click Your Heart merupakan Drama Korea pertama Rowoon yang rilis pada tahun 2016. Click Your Heart bercerita tentang seorang wanita bernama Kwon Mi Na, gadis sekolah menengah yang antusias dan selalu menempatkan dirinya dalam situasi sulit karena sikapnya yang canggung.

Tapi karena sikap inilah 4 anak laki-laki dengan kepribadian berbeda tertarik padanya. Yang pertama adalah Kim Ro Woon yang diperankan oleh Rowoon SF9, bintang pemain bisbol. Lalu ada Kim Da Won, siswa terbaik di sekolah dan teman lama Mi Na. Lalu ada Baek Ju Ho, penjahat berhati dingin dengan hati emas. Dan terakhir Kang Cha Ni, anggota dari boy group yang suka menari.

2. The King’s Affection (2021)

Film berjudul The King’s Affection bercerita tentang saudara kembar yang harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka adalah anak dari Putri Mahkota. Bayi kembar, laki-laki dan perempuan, tidak beruntung.

Menurut kepercayaan, anak perempuan harus dibunuh untuk menghindari kutukan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, sang ratu berhasil menyembunyikan putrinya di luar istana. Ketika putra yang dibesarkan di istana meninggal, sang putri diperintahkan untuk menyamar sebagai laki-laki.

Drakor ini sangat menarik untuk ditonton. Bagi yang ingin nonton film The King’s Affection bisa menontonnya melalui aplikasi Netflix.

3. Tomorrow (2022)

Serial TV terbaik dengan partisipasi Rowoon berjudul Tomorrow (2022) ini digandrungi banyak penonton karena mengandung potongan-potongan yang bermakna dalam kisah hidup. Drakor ini bercerita tentang kelompok yang bermisi mencegah manusia yang putus asa melakukan bunuh diri.

Bekerja sama dengan Kim Hee Sun, Lee Soo Hyuk, dan Yoon Ji On, aktor idola ini berperan sebagai Joon Woong. Dia adalah karakter yang cukup unik di antara tim feaper lainnya karena dia belum sepenuhnya mati. Joon Woong koma setelah menyelamatkan seorang tunawisma dari pikiran untuk bunuh diri. Rohnya kemudian bergabung untuk membantu para malaikat maut menyelamatkan mereka yang sangat ingin mengakhiri hidupnya.

4. About Time

About Time merupakan drakor fantasi romantis yang tayang di tvN pada 2018. Dalam drama ini, Rowoon melakonkan peran sebagai Choi Wee Jin, kakak perempuan karakter utama Choi Michaela yang diperankan Lee Sung Kyung. Meski hanya sebagai pemeran pendukung, karakter Choi Wee Jin memiliki kisah cinta yang menyentuh.

Di About Time, Wee Jin menyadari ia menyukai teman kakaknya, Jeon Sung Hee yang diperankan Han Seung Yeon, mantan anggota grup idola KARA.

About Time bercerita tentang Choi Michaela, seorang aktris musikal yang memiliki kemampuan untuk melihat kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain.

Suatu ketika, Michaela bertemu dengan seorang pria bernama Lee Do Ha. Anehnya, saat berada di dekat Do Ha, umurnya terhenti. Sejak itu, dia terus berusaha untuk tetap dekat dengan Do Ha agar memiliki cukup waktu untuk mengejar mimpinya.

Rowoon SF9 merupakan salah satu member boyband Korea Selatan yang sukses terjun ke dunia seni peran. Drama Korea yang ia bintangi pun menyedot perhatian penggemar.

