Mengenang Barbara Bel Geddes, Sang Bintang Drama Dallas

TEMPO.CO, Jakarta - Barbara Bel Geddes aktris Amerika yang terkenal karena membintangi drama Dallas. Dikutip dari IMDb, ia lahir di New York City, Amerika Serikat, pada 31 Oktober 1922. Bel Geddes berasal dari keluarga seniman, ayahnya desainer dan arsitek Norman Bel Geddes. Ibunya penulis drama, Helen Belle Sneider.

Profil Barbara Bel Geddes

Bel Geddes tumbuh di lingkungan teater. Ia mulai berakting di atas panggung pada usia 18 tahun dan segera pindah ke Broadway. Ia memulai debut filmnya dalam The Long Night (1947). Kepopuleran dia sebagai bintang menanjak saat berkesempatan menjadi model sampul majalah Life.

Perannya di I Remember Mama (1948), membuat Bel Geddes mendapat nominasi Academy Award untuk aktris pendukung terbaik.

Meskipun ia meraih sukses melalui dunia film, ia sangat meminati teater dan tak mau jauh dari bidang tersebut. Pada 1952, ia menerima penghargaan Woman of the Year Award dari Hasty Pudding Theatricals USA, perusahaan teater tertua di Amerika.

Dia dinominasikan untuk Tony Awards sebagai aktris drama terbaik untuk Cat on a Hot Tin Roof pada 1956. Ia sebagai pemeran utama dalam Mary, pada 1961. Bel Geddes menjadi salah satu pemain yang dikontrak untuk membintangi Dallas pada 1978.

Ia berperan sebagai kepala keluarga Miss Ellie Ewing. Dikutip dari Fandom, pada 1983, kesehatan Bel Geddes mulai bermasalah. Ia menjalani operasi jantung sebanyak empat kali. Tahun berikutnya, ia masih berjuang untuk pemulihan dari masalah kesehatan dia. Ia merasa perlu untuk mengundurkan diri dari perannya dan digantikan oleh aktris Donna Reed.

Seiring waktu, kesehatannya membaik. Bel Geddes kembali dalam peran Miss Ellie tepat pada waktunya hingga musim terakhir serial itu. Meskipun sempat digantikan, ia menjadi satu-satunya pemeran yang memenangi Emmy Award untuk Aktris Utama Terbaik dan Golden Globe untuk Aktris Terbaik, Drama. Pada 1985 ia juga menerima penghargaan Germany's Golden Camera Award.

Bel Geddes pensiun dari dunia akting pada 1990. Ia menetap di rumahnya di Northeast Harbor, Maine. Semasa pensiun ia menulis dua buku anak-anak, I Like to Be Me dan So Do I. Ia meninggal pada 8 Agustus 2005 di rumahnya akibat kanker paru-paru.

