Kim Sae Ron akan Main Teater Dongchimi, Comeback Setelah Kasus DUI

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron akan kembali ke dunia akting setelah hiatus selama 2 tahun karena kasus menyetir dalam keadaan mabuk atau Driver Under Influence atau DUI. Kim Sae Ron akan tampil dalam produksi teater bertajuk Dongchimi yang akan berlangsung bulan depan.

Globe Theater, sebuah perusahaan produksi pertunjukan, mengumumkan pada Rabu, 17 April 2024 bahwa Kim Sae Ron dan pemain lainnya akan tampil dalam drama Dongchimi. Pertunjukan teater tersebut akan diadakan di CTS Art Hall, Seoul mulai 3 hingga 12 Mei 2024 mendatang.

Drama Dongchimi ditayangkan perdana pada 2009 sebagai sebuah karya tentang keluarga yang menjalani cobaan hidup dan mempertahankan ikatan kekeluargaan meskipun terkadang terjadi konflik. Dongchimi telah menerima penghargaan seperti Korea Creative Culture and Arts Awards dan National Assembly Awards of the Year.

Aktor Kim Jin Tae dan Lee Ki Seok berperan sebagai ayah sementara Kim Gye Seon dan Kim Ki Ryeong berperan sebagai ibu. Kim Sae Ron dan Ahn Soo Hyun berperan sebagai putri bungsunya.

Kasus Kim Sae Ron

Kim Sae Ron ditangkap oleh penegak hukum setelah menyebabkan beberapa kecelakaan pada 18 Mei 2022. Dia menabrak pagar pembatas, pohon, dan trafo, di dekat persimpangan Hakdong di Gangnam-gu, Seoul. Setelah diperiksa lebih lanjut, kadar alkohol dalam darah Kim Sae Ron sebesar 0,2 persen, melampaui batas legal sebesar 0,08 persen untuk pencabutan izin mengemudi.

Kim Sae Ron menyatakan penyesalan mendalam atas tindakannya dan mengakui kesalahannya telah berdampak buruk pada banyak orang, mulai dari pemilik toko lokal hingga masyarakat umum. "Saya membuat kesalahan besar saat berada di bawah pengaruh alkohol. Tindakan saya mengakibatkan kerugian bagi banyak orang, termasuk pedagang terdekat, penduduk, dan mereka yang terlibat dalam upaya pemulihan. Kita seharusnya lebih berhati-hati dan tanggung jawab, yang gagal kami lakukan. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus," katanya.

Selama jauh dari sorotan, netizen mulai mempertanyakan ketulusan permintaan maaf Kim Sae Ron, terutama tentang perayaan ulang tahun dan pengakuannya bekerja di sebuah kafe karena mengalami kesulitan keuangan. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa Kim Sae Ron tidak bekerja di kafe melainkan memberikan pelajaran akting kepada aktor baru.

Pada Maret lalu, Kim Sae Ron kembali terlibat kontroversi setelah mengunggah foto mesra dirinya dan aktor Kim Soo Hyun di Instagram Story. Meskipun dia menghapus fotonya beberapa detik setelahnya, spekulasi tentang kemungkinan keduanya menjalin hubungan semakin berkembang hingga agensi Kim Soo Hyun harus menyangkal rumor tersebut.

ALLKPOP | KOREABOO

