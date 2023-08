Mengenal Nam Da Reum, Aktor Muda Korea yang Baru Menyelesaikan Wajib Militer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nam Da Reum telah mengakhiri masa wajib militernya. Aktor Korea Selatan itu memulai wajib militer atau wamill pada usia 19 tahun. Ia menjalani wamil sejak 8 Februari 2022. Tugas wamil dia berakhir pada Agustus 2023.

Profil Nam Da Reum

Nam Da Reum di Suwon, Gyeonggi, Korea Selatan pada 13 Juni 2002. Dikutip dari Kprofiles, Nam Da Reum memulai debut kariernya membintangi drama sebagai aktor cilik. Nam Da Reum pertama kali menjadi pemeran pengganti saat berumur 7 tahun. Ia berakting dalam serial drama Boys Over Flowers yang rilis pada 2009. Setelah menempuh pendidikan SMA, Nam Da Reum menempuh pendidikan kuliahnya di Universitas Chung Ang di Departemen Teater dan Pembuatan Film.

Nam Da Reum mulai menjalani debut karier menandatangani kontrak bersama dengan agensi MAGIQ Entertainment. Setelah menjadi pemeran pengganti dalam serial drama Boys Over Flowers, Nam Da Reum mulai mengambil peran dalam beberapa serial drama seperti Hero (2009), Pinocchio (2014), Rain or Shine (2017), dan The Sound of Magic (2022). Dikutip dari Gluwee, Nam Da Reum mendapat peran utamanya dalam serial drama Beautiful World yang rilis pada 2019.

Selama berkarier di dunia akting, Nam Da Reum telah memenangi beberapa penghargaan seperti, 2018 KBS Drama Awards kategori Aktor Muda Terbaik dalam serial drama Radio Romance, 2017 MBC Drama Awards kategori Aktor Muda Terbaik dalam serial drama The King in Love, dan 2015 APAN Star Awards kategori Aktor Muda Terbaik dalam serial drama Pinocchio.

Nama Nam Da Reun juga masuk nominasi dalam beberapa kategori penghargaan seperti 2021 Blue Dragon Film Awards kategori Aktor Pendatang Terbaik dalam serial drama Sinkhole dan 2017 SBS Drama Awards kategori Penghargaan Akting Pemuda dalam serial drama While You Were Sleeping. Tapi, dalam nominasi tersebut Nam Da Reun belum memenangi penghargaan tersebut.

Dikutip dari Soompi, Nam Da Reum menyampaikan kabar akan menjalani wamil satu pekan sebelum ia berangkat. Ia menyampaikan kepada penggemarnya pada 1 Februari 2022. Nam Da Reum memulai wajib militer dalam usia yang terlalu muda. Ia menjelaskan kepada penggemarnya, keinginan dia ikut wajib militer pada usia 19 tahun salah satu tujuan pribadi dia.

