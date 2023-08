Sinopsis The Moon, Misi Berbahaya D.O. EXO Sebagai Astronot yang Penuh Intrik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi film produksi Korea Selatan yang akan dirilis di Indonesia adalah The Moon. Mengusung genre science fiction atau sci-fi, film yang dibintangi oleh Do Kyung Soo atau D.O. EXO ini akan tayang mulai 9 Agustus 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Film yang diproduksi oleh CJ ENM ini juga telah merilis poster dan trailer yang bisa dilihat di akun YouTube resminya, CJ ENM Movie.

Pada proyek film ini, D.O. EXO akan beradu akting dengan aktor dan aktris senior Korea Selatan, yakni Sol Kyung Gu dan Kim Hee Ae. Adapun tema cerita dari film ini adalah tentang seorang astronot yang sedang melakukan perjalanan misi di luar angkasa. Sayangnya, di tengah misi tersebut terjadi bencana yang mengancam keselamatan astronot tersebut.

Lantas, bagaimana alur cerita dari film yang dibintangi oleh D.O EXO tersebut? Berikut rangkuman informasi mengenai sinopsis The Moon.



Sinopsis The Moon

Film The Moon mengangkat cerita tentang perjalanan misi dari seorang astronot Korea Selatan di luar angkasa. Film akan berfokus pada proses penyelesaian misi yang harus menghadapi berbagai kendala hingga membahayakan nyawa astronotnya.

Film ini mengambil latar cerita pada tahun 2030, ketika proyek eksplorasi proyek luar angkasa telah berkembang pesat. Cerita dimulai ketika Korea mulai mengembangkan proyek pesawat berawak untuk melakukan perjalanan misi ke bulan untuk pertama kalinya. Sayangnya, misi berawak pertama Korea tersebut berakhir menjadi bencana tragis setelah terjadi ledakan di atas pesawat.

Setelah 7 tahun berlalu, penerbangan ke luar angkasa kembali dilakukan dengan mengirimkan seorang astronot muda bernama Hwang Seon Woo. Penerbangan itu berhasil dilakukan hingga Hwang Seon Woo mendarat di bulan. Sayangnya, angin matahari yang kuat menyebabkan adanya kesalahan fungsi pada pesawat.

Insiden tersebut membuat Seon Woo terdampar di bulan sendirian yang terletak 384.000 km dari bumi. Dia pun harus menghadapi berbagai bencana tak terduga lain di luar angkasa. Mengetahui insiden ini, Kim Jae Guk yang merupakan mantan kepala pusat antariksa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Seon Woo.

Kim Jae Guk tidak menyadari adanya intrik politik di balik misi yang sedang dijalankan Seon Woo. Di sisi lain, direktur umum NASA, Moon Young, merupakan dalang di balik intrik politik tersebut.



Tentang The Moon

- Judul: The Moon

- Judul lain: Deo Mun, Deomun

- Tipe: Film

- Genre: Sci-Fi, Drama, Petualangan

- Durasi film: 2 jam 9 menit

- Tanggal rilis: 9 Agustus 2023 (Indonesia), 2 Agustus 2023 (Korea Selatan)

- Sutradara: Kim Yong Hwa

- Penulis Skenario: Kim Yong Hwa

- Produser: Choi Ji Sun

- Perusahaan produksi: CJ ENM Co., CJ Entertainment, Vlad Studio

- Distributor: CJ Entertainment

- Rating: Remaja di atas usia 13 tahun



Daftar Pemain The Moon

The Moon merupakan film karya sutradara dan penulis skenario terkenal Korea Selatan, Kim Yong Hwa. Dia merupakan sosok di balik suksesnya berbagai film Korea populer, seperti Oh! Brothers (2003), 200 Pounds Beauty (2006), Take Off (2009), Mr. Go (2013), dan Along with The Gods (2017). Pada proyek film kali ini, Kim Yong Hwa menggandeng sederet aktor dan aktris untuk bermain dalam filmnya. Adapun daftar pemain The Moon adalah sebagai berikut:

- Do Kyung Soo sebagai Hwang Seon Woo

- Sol Kyung Gu sebagai Kim Jae Guk

- Kim Hee Ae sebagai Yoon Moon Young

- Park Byung Eun sebagai Jeong Min Gyu

- Jo Han Chul sebagai Menteri

- Choi Byung Mo sebagai Oh Kyu Seok

- Hong Seung Hee sebagai Han Byeol

- Choi Jung Woo sebagai Presiden

- Lee Sung Min sebagai Hwang Gyu Tae

- Kim Rae Won sebagai Lee Sang Won

- Lee Yi Kyung sebagai Cho Yoon Jong

