D.O. EXO Dipuji Sutradara Film The Moon: Aktor Hebat dan Punya Pesona Kuat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - D.O. EXO mendapatkan pujian dari sutradara film The Moon sebagai aktor yang hebat dan memiliki potensi luar biasa di masa mendatang. Mengutip dari Allkpop dan SBS News, pernyataan ini disampaikan sang sutradara di acara konferensi pers film The Moon, pada Selasa, 27 Juni 2023.

Sutradara film The Moon, Kim Yong Hwa menunjukkan kedekatan dengan pemilik nama asli Do Kyung Soo itu. "Aku telah mendengar cerita tentang kehidupannya. Dari lingkungan ia besar, hingga ia bisa berada di titik hari ini. Aku mengetahuinya lebih dari kebanyakan orang," tuturnya.

Sutradara Film The Moon Beri Pujian ke D.O. EXO

Baca Juga: Mengenal Pemeran Utama Behind Your Touch

Sang sutradara juga memberikan pujian kepada D.O. sebagai salah satu aktor yang memiliki potensi luar biasa. "Aku dapat mengatakan bahwa ada sosok aktor yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Ia sangat tanpa pamrih, seorang pria sejati."

D.O. EXO dalam film The Moon. Foto: Instagram/@cjenmmovie

Sutradara melanjutkan, bahwa sikap profesional yang dimiliki aktor 1993 itu merupakan daya tariknya. "Dia juga memiliki permasalahan di hidupnya. Seseorang yang sangat mirip dengan Hwang Sun Woo (karakter di The Moon) dalam banyak sudut pandang. Tapi, dia tidak menunjukkan kenangan buruk ke orang lain. Itu daya tariknya," katanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Do Kyung Soo juga diyakininya bisa bertahan lama di industri akting Korea Selatan. "Aku percaya bahwa ia akan berkembang sebagai aktor untuk waktu yang lama. Orang-orang seperti dia akan melangkah jauh di industri ini. Saya menjunjung tinggi dirinya," kata Kim Yong Hwa.

Sementara itu, film The Moon bukanlah projek kerja sama pertama antara Kim Yong Hwa dengan D.O. EXO. Sebelumnya mereka berdua pernah bergabung dalam film Along With The Gods pada 2020. Bahkan, sang sutradara sempat menarik perhatian publik karena langsung memilih D.O. sebagai salah satu pemeran dalam film The Moon sesaat setelah Ia menuntaskan Along With The Gods. "(D.O.) adalah seorang aktor yang saya pantau dari jarak dekat dan saya cintai," ujarnya pada konferensi pers The Moon.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | SBS NEWS

Pilihan Editor: Ngefans Suara D.O. dan Sehun EXO Sampai Nangis, Vidi Aldiano Minta Bantuan EXO-L