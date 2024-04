Cara Beli Tiket Fancon Doh Kyung Soo di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira hadir untuk EXO-L (sebutan bagi fans EXO) Indonesia. Penyanyi sekaligus aktor Doh Kyung Soo alias D.O. EXO akan menggelar fan concert atau fancon di Jakarta pada Jumat, 12 Juli 2024 mendatang.

Main vocal EXO tersebut akan menyapa para penggemarnya dalam rangkaian tur ‘DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR BLOOM in Jakarta”. Adapun acara tersebut akan digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan pukul 19.00 WIB.

Mecimapro selaku promotor acara telah merilis seating plan dan daftar harga tiket fancon D.O. EXO di Jakarta. Memiliki tiga kategori berbeda, harga tiket fancon pemeran 100 Days My Prince tersebut dijual dengan harga mulai dari Rp 1.4 juta hingga Rp 3 juta.

Lantas, bagaimana cara beli tiket fan concert D.O. EXO di Jakarta? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Harga Tiket Fancon Doh Kyung Soo

Tiket fancon Doh Kyung Soo di Jakarta dibanderol dengan harga mulai dari Rp 1 jutaan. Terdapat tiga kategori tiket dengan seluruhnya mendapat tempat duduk. Selain itu, harga tiket di bawah ini juga sudah termasuk pajak pemerintah, tetapi belum termasuk biaya platform yang berlaku. Adapun daftar harga tiketnya adalah sebagai berikut:

- Blue: Rp 3.000.000

- Green: Rp 2.200.000

- Yellow: Rp 1.400.000



Benefit Tiket Fancon Doh Kyung Soo

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Mecimapro turut membagikan benefit atau keuntungan yang akan didapatkan penggemar dari setiap pembelian tiket Fancon D.O EXO. Berikut rinciannya:

- Blue: Send-Off Session (All), Signed Poster (60 lucky draw), Signed Polaroid (5 lucky draw), Photo Card (All), dan Poster (All).

- Green: Signed Poster (30 lucky draw), Photo Card (All), dan Poster (All).

- Yellow: Signed Poster (10 lucky draw), Photo Card (All), dan Poster (All).

Sebagai informasi, pemenang benefit signed poster dan signed polaroid yang akan diundi melalui lucky draw akan diumumkan pada 8 Juli 2024. Penggemar bisa mengambil benefit tersebut pada hari pelaksanaan Fancon.

Adapun mengenai benefit photo card akan terdapat 2pcs photo card untuk setiap penggemar yang membeli tiket fancon ini. Benefit photo card dan poster official akan dibagikan untuk seluruh penggemar di ketiga kategori.



Jadwal Pemesanan Tiket Fancon Doh Kyung Soo

Sebelum membahas mengenai cara beli tiket fancon Doh Kyung Soo, perlu diketahui terlebih dahulu jadwal penjualan tiketnya. Waktu pemesanan tiket terbagi menjadi dua pilihan, khusus pemilik MCP Membership dan untuk pembelian secara umum atau general sales. Berikut jadwal pembelian tiketnya:

MCP Membership:

- Rabu, 17 April 2024 pukul 14.00 WIB. Hanya tersedia di tautan keanggotaan MCP dan hanya bisa diakses oleh anggota MCP 2024 yang terdaftar.

General Sales:

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Kamis, 18 April 2024 pukul 13.00 WIB di situs mecimashop.com .

- Kamis, 18 April 2024 pukul 14.00 WIB di tiket.com.



Cara Beli Tiket Fancon Doh Kyung Soo

Salah satu platform tempat pemesanan tiket Fancon Doh Kyung Soo adalah tiket.com untuk waktu pembelian umum atau general sales. Adapun cara pemesanan melalui tiket.com adalah sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Tiket.com di ponsel atau akses melalui situs https://www.tiket.com/

2. Masuk ke akun Tiket.com Anda. Apabila belum memiliki akun, buat akun terlebih dahulu.

3. Di halaman beranda, klik menu ‘Event’.

4. Setelah itu, cari event ‘Lucas Fancon Tour in Asia’.

5. Pilih kategori tiket yang diinginkan dan masukkan jumlah tiket yang akan dipesan.

6. Kemudian klik ‘Pesan’.

7. Cek kembali detail pesanan beserta data pemesan.

8. Lalu klik ‘Lanjutkan Pembayaran’

9. Setelah itu, pilih metode pembayaran dan klik ‘Bayar Sekarang’

10. Selesaikan proses pembayaran dan tiket elektronik akan dikirim melalui alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya.

RADEN PUTRI| INSTAGRAM| TEMPO

Pilihan Editor: 0ox