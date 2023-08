22 Rekomendasi Serial dan Film Netflix Terbaru yang Tayang Agustus 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan puluhan serial dan film yang akan tayang sepanjang Agustus 2023. Salah satunya adalah film terbaru Gal Gadot berjudul Heart of Stone yang akan tayang pada Jumat, 11 Agustus 2023.

Selain itu ada juga One Piece live action, film biografi Buya Hamka, sejumlah drama Korea hingga anime. Deretan tayangan romantis dan menegangkan juga akan tayang mulai bulan ini, berikut daftarnya:



1. Heart of Stone

Film action-thriller yang akan tayang pada Jumat, 11 Agustus 2023 ini mengikuti kisah agen intelijen badan penjaga perdamaian dunia misterius yang berusaha keras untuk mencegah seorang peretas mencuri senjata mereka yang paling berharga dan berbahaya.



2. The Monkey King Baca Juga: One Piece: Mengenali 5 Hal Karakter Monkey D. Luffy

Tayang Jumat, 18 Agustus 2023, si monyet pemilik tongkat bekerja sama dengan seorang gadis muda dalam perjalanan epik untuk mencari keabadian. Ia melawan para siluman, naga, dewa dan egonya sendiri.



3. One Piece

Poster serial live action One Piece. Dok. Netflix

Salah satu serial yang paling dinantikan tahun ini akan mulai tayang pada Kamis, 31 Agustus 2023. One Piece merupakan versi live-action dari kisah petualangan bajak laut yang diangkat dari manga laris karya Eiichiro Oda.



4. Jomblo

Persahabatan menjadi persaingan ketika empat lajang yang berteman mulai mencari pacar. Masalahnya, menemukan pacar tidak semudah yang mereka kira.



5. Buya Hamka Vol. 1

Potongan adegan dalam film Buya Hamka. Kredit: Instagram Fajar Bustomi, sutradara film Buya Hamka

Film biografi ini mengangkat kisah cendekiawan muslim ternama, Buya Hamka, mulai dari asal-usulnya yang sederhana di Sumatra Barat hingga pencapaian politiknya.



6. Zombieverse

Di Seoul, wabah virus zombi merajalela. Siapa yang akan mengalahkan mayat hidup sambil menyelesaikan misi-misi menantang dan berhasil keluar hidup-hidup?



7. Behind Your Touch

Seorang cenayang yang menjadi dokter hewan dan seorang detektif memadukan keahlian mereka untuk memecahkan berbagai kasus kriminal di sebuah kota kecil, tapi kemampuan mereka diuji saat mereka mengungkap sebuah misteri pembunuhan menyeramkan.



8. Mask Girl

Pekerja kantoran yang minder akan penampilannya menjadi bintang internet bertopeng pada malam hari. Namun, serentetan peristiwa tragis mengambil alih kehidupannya.



9. Destined with You

Ro woon dan Cho Boah dalam drama Destined with You. Dok. Netflix

Seorang pengacara yang terjerat kutukan selama berabad-abad bertemu dengan seorang pegawai negeri yang memegang kunci kebebasannya, sehingga memantik timbulnya percikan asmara.



10. The Lincoln Lawyer: Season 2 Part 2

Seiring sidang Lisa yang semakin dekat, Mickey menghadapi keraguan, kemunduran, dan fakta-fakta tak terduga yang baru muncul. Lorna dan Cisco merencanakan hari besar mereka, sementara Izzy membuat gebrakan.



Beragam penyebab dan konsekuensi wabah opioid di Amerika diungkap di drama ini, yang mengisahkan para pelaku dan korban serta seorang penyelidik yang mencari kebenaran.



12. The Chosen One

Jodie, seorang anak berusia 12 tahun di Baja California Sur, menyadari dirinya memiliki kuasa seperti Yesus. Akankah ia menjawab panggilan dan memenuhi takdirnya?



13. Ragnarok: Season 3

Saat batas antara kebaikan dan kejahatan menjadi kabur, kekuatan Magne akan menghadapi tantangan terbesarnya dalam pertempuran pamungkas antara dewa dan raksasa.



14. I’m Quitting Heroing: Season 1

Setelah diusir oleh manusia-manusia yang pernah ia selamatkan, pahlawan tangguh ini melamar untuk pekerjaan baru, bersama pasukan iblis yang sempat hampir saja ia tumpas.



15. My Isekai Life: I Gained a Second Character Class and Became the Strongest Sage in the World: Season 1

Seorang karyawan rendahan yang terlalu banyak bekerja terseret ke dunia fantasi. Di sana, ia dengan cepat memperoleh berbagai kekuatan dahsyat, yang tidak ia sadari.



16. TSUKIMICHI -Moonlit Fantasy-: Season 1

Seorang anak biasa yang dikirim ke dunia ajaib untuk menjadi pahlawan dengan cepat dibuang ke tanah tandus nan jauh. Segalanya tampak berlawanan dengan keinginannya.



17. The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2

Bertemu lagi dengan Lancelot untuk pertama kalinya sejak kecelakaan tragis mereka, Tristan harus belajar menaklukkan sisi jahat dalam dirinya demi menyelamatkan ibunya.



18. Baki Hanma: Season 2 Part 2

Nantikan episode-episode baru dalam serial anime martial-arts ini. Baki Hanma: Season 2 Part 2 tayang mulai Kamis, 24 Agustus 2023.



19. You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Dua sahabat, Stacy dan Lydia, merencanakan bat mitzvah yang epik. Namun situasi jadi kacau saat seorang cowok populer, dan masalah anak SMP, berpotensi merusak segalanya.



20. Choose Love

Pacar yang mapan. Cinta yang hilang. Bintang rock menawan. Siapa yang akan Cami pilih? Dalam komedi romantis interaktif ini, kehidupan cintanya ada di tanganmu.



21. A Quiet Place Part II

Keluarga Abbott, yang terpaksa meninggalkan rumah, harus mengarungi dunia penuh makhluk mematikan yang tertarik pada suara, juga ancaman-ancaman lain yang tak mereka duga.



22. Who is Erin Carter?

Hidup seorang ekspat Inggris yang tenang di Barcelona menjadi kacau saat perampokan bersenjata di supermarket mengungkap rahasia dan masa lalunya yang kelam.

