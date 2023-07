Jungkook BTS Ungkap Rencana Rilis Single Baru dan Album Mini pada November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS mengungkapkan rencana besar dalam beberapa bulan ke depan usai merilis debut single solonya yang berjudul Seven bulan ini. Dia mengatakan sedang menyiapkan banyak musik solo sebelum akhir tahun 2023.

Hal itu terungkap dalam episode terbaru dari acara bincang-bincang rekan satu grupnya Suga, “Suchwita,” yang direkam sebelum perilisan Seven, Jungkook mengungkapkan bahwa dia berencana untuk merilis single lain, diikuti dengan mini album, sekitar akhir November.

Ketika Suga BTS bertanya apa yang dia rencanakan setelah perilisan single digitalnya Seven. “Setelah single ini keluar, saya akan merilis satu single lagi, dan kemudian saya akan merilis mini album kecil nanti. .Saya pikir semuanya akan keluar pada bulan November," jawab Jungkook.

Namun, saat Suga bertanya apakah semua lagu untuk mini albumnya sudah diputuskan, Jungkook menjawab sambil tertawa. “Tidak. Saya harus mulai mengerjakannya sekarang," jawabnya sambil mengungkapkan kekhawatirannya. “Masalahnya, saya butuh lagu seperti ini [‘Seven’] untuk single kedua saya juga, tapi saya tidak punya.”

Mendengar jawaban anggota temuda di BTS itu Suga dengan bercanda menawarkan diri untuk membuatkan lagu. “Tidak bisakah aku menulis satu untukmu?” katanya.

"Bisakah kamu melakukan pekerjaan dengan baik?” jawab Jungkook.

Meskipun Suga awalnya mengatakan tidak, dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sedang memikirkan sebuah lagu, dan Jungkook menjawab, "Kalau begitu kirimkan saja padaku."

Jungkook BTS menjadi bintang tamu acara bincang-bincang Suchwita yang dipandu rekan segrupnya, Suga BTS. (Tangkapan layar Youtube.com/Bangtan TV)

Jungkook BTS merilis single Seven pada 14 Juli 2023. Sejak saat itu membuat banyak rekor baru, termasuk mencapai puncak tangga lagu Billboard AS, pada Senin, 24 Juli 2023. Seven juga menjadi lagu ke-68 dalam sejarah Billboard yang masuk Hot 100 di No.1

Dengan prestasi Jungkook, BTS telah menjadi grup kesembilan dalam sejarah musik di mana tidak hanya band, tetapi dua anggotanya telah memimpin tangga lagu Hot 100. BTS sendiri memiliki enam lagu No.1 di Hot 100: "Dynamite", "Savage Love (Laxed - Siren Beat) - BTS Remix", "Life Goes On", "Butter", "Permission to Dance", dan "My Universe".

Lagu Seven memasuki chart global lagu teratas harian platform streaming musik terbesar di dunia Spotify di No. 1 pada hari pertama perilisannya, menjadi lagu solo K-pop pertama yang menduduki puncak tangga lagu. Posisi itu bertahan selama tiga hari.

Selain itu, lagu Seven menjadi lagu tercepat dalam sejarah yang mencapai #1 iTunes di 100 negara dalam waktu 2,5 jam. Sedangkan video musik lagu tersebut telah melampaui 100 juta penayangan di YouTube pada Selasa, 25 Juli 2023 pukul 02:08.

SOOMPI | KOREA HERALD

