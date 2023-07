Profil Dahyun TWICE, Global Ambassador Michael Kors Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan brand fashion mewah asal Amerika Serikat, Michael Kors, resmi menunjuk Dahyun TWICE sebagai Global Ambassador baru mereka. Perusahaan yang didirikan pada 1981 ini terkenal karena berhasil merancang berbagai item fashion mewah, seperti pakaian, gaun, hingga berbagai tas yang berkualitas tinggi.

Melalui situs resminya, Michael Kors mengumumkan bahwa Dahyun TWICE akan menjadi duta besar yang mewakili brand secara global di masa depan. Pada kesempatan itu, Dahyun juga memperkenalkan koleksi musim gugur terbaru Michael Kors yang bertema ‘Urban Bohemia’ dengan mengenakan setelan dan tas berwarna cokelat.

Baca Juga: Mengenal Grup ITZY akan Meluncurkan Album Kill My Doubt

“Koleksi Musim Gugur Michael Kors ‘Urban Bohemia’ dengan Global Ambassador Dahyun,’ tulis Michael Kors pada situs resminya, seperti dikutip dalam laman resminya.

Bagaimana profil Dahyun TWICE yang baru ditunjuk sebagai Global Ambassador Michael Kors? Simak informasi selengkapnya berikut ini.



Profil Singkat Dahyun TWICE

Dahyun adalah penyanyi sekaligus salah satu anggota dari girl grup populer Korea Selatan, TWICE. Perempuan bernama asli Kim Da Hyun ini lahir pada 28 Mei 1998 di Seonnam, Gyeonggi-do, Korea Selatan. Sebelum bergabung dan debut bersama TWICE, Dahyun sudah lebih dahulu dikenal publik Korea Selatan usai viral melakukan eagle dance dalam sebuah video yang dibagikan di YouTube pada 2011 silam.

Baca Juga: Mengenal Haewon NMIXX yang Ungkap Perasaannya tentang Musik Grupnya di Bubble

Pada awalnya, Dahyun bercita-cita untuk menjadi guru piano. Namun, pada 2012 dia bergabung dengan JYP Entertainment dan menjadi trainee untuk debut sebagai penyanyi idol. Pada 20 Oktober 2015, Dahyun pun resmi memulai debutnya sebagai penyanyi dengan bergabung dalam girl grup TWICE yang beranggotakan 9 orang. Mereka adalah Nayeon Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu. TWICE debut dengan merilis album bertajuk The Story Begins dengan lagu utama berjudul ‘Like Ooh-Aah’.

Dahyun TWICE. Foto: Instagram.



Biodata Singkat Dahyun TWICE

- Nama asli: Kim Da Hyun

- Nama panggung: Dahyun

- Nama panggilan: Dahyun, Dubu, Tofu

- Tempat lahir: Seongnam, Gyeonggi, Korea Selatan

- Tanggal lahir: 28 Mei 1998

- Profesi: Penyanyi, Rapper, Penari, Penulis Lagu

- Grup: TWICE

- Posisi di grup: lead Rapper, Sub Vocalist

- Agensi: JYP Entertainment

- Tahun debut: 2015

- Pendidikan: Hanlim Multi Art School

- Tinggi badan: 165 cm

- Zodiak: Gemini



Perjalanan Karier Dahyun TWICE

Dahyun pertama kali dikenal publik Korea Selatan pada 2011 usai viral di Youtube karena tarian gerejanya, yakni Eagle Dance. Saat itu, perempuan kelahiran 1998 ini masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar.

Di tahun pertama sekolah menengah, Dahyun yang memiliki ketertarikan pada dunia tari memutuskan untuk tampil solo di festival dance remaja. Penampilannya itu ternyata menarik perhatian staf casting salah satu agensi hiburan besar, JYP Entertainment. Dahyun pun diajak untuk mengikuti audisi dan berhasil lolos hingga resmi menjadi trainee pada 7 Juli 2012.

Selain JYP Entertainment, Dahyun juga ternyata mengikuti audisi di dua agensi besar lainnya, yakni SM Entertainment dan YG Entertainment. Namun, dia memilih JYP Entertainment karena perusahaan tersebut menghubunginya lebih dulu.

Dahyun TWICE, brand ambassador Michael Kors. Foto: Instagram Dahyun.

Selama menjalani masa trainee, Dahyun mendapatkan kelas akting bersama teman seperjuangannya, Jihyo. Dahyun pernah menjadi model dalam video musik grup seniornya, GOT7 yang yang berjudul ‘Stop It, Stop It’. Dia juga muncul dalam video musik Wooyoung ‘2PM’ yang berjudul ‘Rose’.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2015, Park Jin Young selaku CEO JYP Entertainment mengumumkan akan membuat acara survival untuk mendebutkan girl group baru. Acara tersebut pun tayang di Mnet dengan judul ‘SIXTEEN’.

Dahyun yang mengikuti ajang tersebut pernah berada di peringkat terbawah sebelum akhirnya naik ke posisi teratas dan bertahan hingga episode akhir. Pada babak final, Dahyun berhasil berada di peringkat lima dan masuk dalam line up debut TWICE bersama delapan orang trainee lainnya, yakni Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Chaeyoung, dan Tzuyu.

Pada 20 Oktober 2015, Dahyun dan TWICE pun resmi memulai debutnya dengan merilis album berjudul The Story Begins dan membawakan lagu ‘Like Ooh-Aah’ sebagai lagu utamanya. Sejak saat itu, Dahyun pun aktif sebagai penyanyi idola dan namanya perlahan naik dengan beragam prestasi yang didapatkan.

Selain aktif di industri musik, Dahyun juga kerap menjadi presenter dan mengisi berbagai acara hiburan dengan konsep variety show. Adapun beberapa acara yang pernah diisi oleh Dahyun adalah ‘KBS Music Festival 2018’, ‘Gaon Chart Music Awards 2018’, ‘Replies That Make Us Flutter’, ‘Idol Are The Best’, ‘Running Man’, ‘Idol Star Athletic Championship’, ‘Real Men’, dan masih banyak lagi.



Karya Dahyun TWICE

Selain menjadi seorang penyanyi, Dahyun TWICE juga aktif dalam menulis lirik lagu untuk grupnya, TWICE. Berikut beberapa karya Dahyun sebagai penulis lagu:

- Blame It On me – TWICE (2023)

- Crazy Stupid Love – TWICE (2023)

- Gone – TWICE (2022)

- When We Were Kids – TWICE (2022)

- TICK TOCK – TWICE (2022)

- That’s all I’m saying – TWICE (2022)

- Celebrate – TWICE (2022)

- Scandal – TWICE (2021)

- SOS – TWICE (2021)

- Cruel – TWICE (2021)

- Bring It Back – TWICE (2020)

- Queen – TWICE (2020)

- Trick It – TWICE (2019)

- 21:29 – TWICE (2019)

- Missing U – TWICE (2017)

RADEN PUTRI| KPROFILES| LYRICSTRANSLATE

Pilihan Editor: Dijuluki Ratu Girl Grup, Komplit Soal Jejak TWICE Mulai Pra Debut sampai Sekarang