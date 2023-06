Dijuluki Ratu Girl Grup, Komplit Soal Jejak TWICE Mulai Pra Debut sampai Sekarang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE adalah girl grup beranggotakan 9 orang dibawah agensi perusahaan JYP Entertainment. Dengan anggota sembilan orang – terdiri dari anggota Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyeong, dan Tzuyu – dibentuk pada 2015 dala seri kompetisi musik Sixteen.

Pra-debut Girl Grup Baru

Melansir dari kpop.fandom, JYP Entertainment pada Desember 2013 mengumumkan bahwa mereka akan mendebutkan girl grup beranggotakan enam orang baru di paruh pertama 2014. Ini akan menjadi girl grup pertama perusahaan sejak debut miss A pada 2010. Trainee JYP Cecilia dan Lena dikonfirmasi berada di group baru, sementara disebut 6mix.

Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, dan Minyoung juga dikabarkan masuk dalam grup. Pada awal 2015, Cecilia dan Lena memutuskan meninggalkan perusahaan, kemudian digantikan oleh Sana, sehingga akhirnya membatalkan debut mereka.

Pada 2015, Park Jin Young selaku pendiri JYP Entertainment mengumumkan girl grup JYP baru akan dibentuk oleh reality show survival Sixteen, dimana enam belas trainee JYP akan bersaing untuk debut di girl grup beranggotakan tujuh orang di Twice. Acara dimulai pada 5 Mei dan berakhir dengan Nayeon, Jeongyeon, Dahyun, Sana, Jihyo, Mina, Chaeyoung, Tzuyu, dan Momo.

Arti TWICE

Menurut JYP Entertainment dalam laman usmagazine, nama TWICE berarti bahwa grup ini tidak hanya akan memikat penggemar dengan penampilan mereka, tetapi juga dengan musik mereka. Sama seperti BTS dan Blackpink yang memiliki julukan untuk penggemar masing-masing, penggemar Twice dikenal dengan julukan Once.

Album dan Single TWICE

Sampai sekarang, TWICE telah merilis 19 album baik dalam bahasa Korea maupun Jepang, yaitu Twicecoaster. Lane 1, Twicecoaster. Lane 2, Twicetagram, Merry & Happy, Summer Nights, BDZ, YES or YES, The year of YES, BDZ (Repackage), Feel Special, &TWICE, &TWICE (Repackage), MORE & MORE, dan merilis beberapa single bahasa Inggris, termasuk The Feels dan MOONLIGHT SUNRISE yang terakhir mereka tampilkan di Billboard Women in Music Awards pada 1 Maret. Pada acara tersebut, TWICE dianugerahi Billboard 2023 Women in Music Breakthrough Award 2023.

Menjadi salah satu girl grup terbesar di dunia tidak pernah mereka berharap untuk terjadi. Salah satu anggota, Nayeon TWICE mengatakan bukan hanya kami, melainkan pasar K-pop benar-benar berkembang selama bertahun-tahun. Ketika ditanya bagaimana harapan mereka untuk diingat dalam waktu 50 tahun, anggota termuda Tzuyu mengharapkan untuk masa depan grup : “Saya ingin dikenang sebagai grup legendaris pada zaman kita.”

