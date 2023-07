Profil Hwang Min Hyun, Personel Nu'est yang Bakal Gelar Konser di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwang Min Hyun merupakan mantan personel Nu’est dan Wanna One yang saat ini aktif sebagai solois. Bakat dan popularitas yang memukau, membuat Hwang Minhyun berhasil bersinar di dunia entertainment. Mini konser bertajuk UNVEIL akan dilakukan pada Agustus hingga Oktober 2023 di 6 kota Asia.

Jakarta merupakan salah satu kota yang akan dikunjungi Minhyun pada 19 Agustus 2023 di Kota Kasablanka, Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Tur Asia UNVEIL akan dimulai dari Seoul pada 4-6 Agustus, Taipei 12 Agustus, Jakarta 19 Agustus, Macau 26 Agustus, Bangkok 2 September, dan Manila 8 Oktober. Untuk menunggu kedatangan Hwang Min Hyun, mari ketahui profil dan faktanya.

Profil Hwang Min Hyun

Hwang Min Hyun lahir di Busan, Korea Selatan pada 9 Agustus 1995 dengan tinggi badan 181 cm dan berat badan 67 kg. Idol multitalenta berzodiak Leo ini memiliki posisi sebagai Lead Vocal. Debut sebanyak tiga kali, tidak membuat idol berdarah O ini menyerah, justru semakin berusaha keras melebarkan kiprahnya di dunia entertainment. Beragam kegiatan menarik dan keseruannya selalu dibagikan melalui Instagram @optimushwang.

Perjalanan Karier Hwang Min Hyun

Hwang Min Hyun merupakan mantan personel Nu’est yang debut sejak 2012, kemudian mengikuti acara survival show bertajuk Produce 101 pada 2017 dan berhasil menang di peringkat 9 dengan jumlah vote 862.719. Setelahnya, Hwang Minhyun debut sebagai member Wanna One pada 2017 hingga 2019.

Masa kontrak yang singkat di Wanna One, yakni hanya 1 tahun 4 bulan saja. Minhyun kembali promosi sebagai member Nu’est. Selain itu, ia memulai debut aktor melalui drama Live On pada 2020 sebagai Go Eun Taek dan Alchemy of Soul pada 2022 sebagai Seo Yul.

Setelah penayangan Alchemy of Soul, member Nu’est ini memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak dan disband pada 2022. Sebab itulah, Hwang Minhyun mulai debut solo pada 27 Februari 2023 dengan mini album pertamanya bertajuk Truth or Lie. Kemudian, Hwang Min Hyun juga segera kembali sebagai aktris dan berperan dalam drama My Lovely Liar pada 2023 sebagai Kim Do Ha.

Fakta Menarik Hwang Min Hyun

1. Debut Akting Sejak Tahun 2016

Idol berbakat dan multitalenta ini, telah berhasil debut akting dalam film Their Distance pada 2016 sebagai Sang Soo Nam. Ia kemudian menjelajah dunia akting lebih dalam dan berperan dalam drama Korea Live On pada 2020 sebagai Go Eun Taek. Popularitasnya semakin naik hingga didapuk dalam drama Alchemy of Souls season satu dan dua pada 2022 sebagai Seo Yul. Setelahnya Minhyun dikabarkan akan berperan sebagai Kim Do Ha dalam drama bertajuk My Lovely Liar pada 2023.

2. Selalu Menjaga Kebersihan

Hwang Min Hyun sangat menjaga dan mencintai kebersihan. Dalam reality show Wanna One Go sosoknya selalu terlihat bersih-bersih dan merapikan segala hal yang tidak berada di tempatnya.

3. Hobi Membaca Buku

Setiap memiliki waktu senggang, Hwang Min Hyun selalu menyempatkan diri untuk membaca buku-buku favoritnya. Biasanya Minhyun akan pergi ke tempat sepi agar lebih fokus membaca buku dan tidak diganggu siapapun.

