10 Drama dan Film Populer Yoona SNSD, Paling Baru King The Land Bersama Lee Junho 2PM

TEMPO.CO, Jakarta - Im Yoon Ah, atau lebih dikenal dengan Yoona SNSD adalah penyanyi, aktris, penari, model, dan presenter kelas A Korea Selatan. Ia menjalani debut keartisan sebagai anggota girl group Girls Generation pada 2007 di bawah naungan SM Entertainment. Kariernya berlanjut ke dunia seni peran ditandai debut pada drama pada tahun yang sama.

Saat ini, Yoona bermain di drama King the Land yang tengah viral setelah menampilkan Pangeran Arab dengan penggambaran negatif. Sebelumnya, ia berperan sebagai Go Miho dalam drama Big Mouth pada 2022. Drama King the Land yang mulai mengudara 17 Juni 2023 ini disutradarai oleh Im Hyun Wook dan tayang setiap Sabtu dan Ahad pukul 22.30 KST di JTBC dan Netflix. Berikut 10 drama dan film Populer Yoona SNSD di bawah ini.

1. King The Land (2023)

Dalam drama King the Land, Im Yoon Ah berperan sebagai Cheon Sa Rang, perempuan dengan kepribadian ceria. Ia dipertemukan dengan putra keluarga kaya raya bernama Gu Won, pemilik kerajaan bisnis King the Land yang diperankan Lee Junho. Keduanya dipertemukan saat menjadi karyawan King Hotel dan saling jatuh cinta, namun kisah asmara mereka tidak sempurna karena latar belakang yang berbeda.

2. Big Mouth (2022)

Drama Korea bergenre misteri ini, Yoona berperan sebagai Go Mi Ho yakni sosok istri sekaligus perawat dari pengacara rendahan bernama Park Chang Ho yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Kasus kejam yang menyudutkan Park Chang Ho ternyata membuatnya terjebak dan masuk penjara, hingga Go Mi Ho harus berjuang mengumpulkan bukti demi membebaskan suaminya.

3. Confidential Assignment 2: International (2022)

Film populer Confidential Assignment diperankan Im Yoona sebagai Park Min Young. Season pertama Confidential Assignment tayang pada 2017 yang mengisahkan detektif Korea Utara mendapatkan misi untuk mengejar buronan pemalsu uang ke Korea Selatan. Confidential Assignment 2: International tayang pada 2022 mengisahkan detektif Korea Utara yang kembali ke Korea Selatan untuk mengejar organisasi kriminal Korea Utara.

4. Miracle: Letters to the President (2021)

Berperan sebagai Ra Hee dalam Miracle: Letters to the President, Yoona mampu menjiwai perannya. Film ini mengisahkan seorang anak jenius matematika yang hidup di sebuah desa terpencil tanpa jalan raya, namun memiliki rel kereta api tapi tidak memiliki stasiun kereta. Sebab itulah, Joon Kyeong dan Ra Hee yang berusaha membangun stasiun kereta agar bisa digunakan warga desa.

5. Exit (2019)

Exit merupakan film yang diperankan Jo Jung Suk sebagai Yong Nam dan Yoona sebagai Eui Joo. Film bergenre action ini mengisahkan Yong Nam yakni seorang pengangguran yang sedang merayakan ulang tahun, kemudian terjadi bencana gas beracun yang menyebar ke seluruh kota. Berawal dari situlah, Yong Nam dipertemukan dengan Eui Joo.

6. The K2 (2016)

The K2 merupakan drama yang mengisahkan seorang bodyguard bernama Kim Je Ha yang diperankan Ji Chang Wook, dengan seorang putri tiri majikannya bernama Ko Anna, diperankan Yoona. Suatu ketika, Kim Je Ha dijebak melakukan pembunuhan hingga membuatnya memilih untuk meninggalkan negaranya dan berujung menjadi buronan.

7. Prime Minister & I (2013-2014)

Im Yoona berakting sangat apik saat berperan sebagai seorang reporter Nam Da Jung dalam drama Prime Minister & I. Drama ini mengisahkan kehidupan Reporter Nam Da Jung yang menjadi istri palsu seorang Perdana Menteri Korea Selatan berusia 42 tahun bernama Kwon Yul. Meski memiliki jarak usia yang jauh dengan lawan mainnya, tidak menjadi kendala bahkan meraih rating yang bisa dibilang tinggi yaitu 6.5%.

8. Love Rain (2012)

Drakor Love Rain mengisahkan Jang Geun Suk sebagai Seo In Ha yakni seorang mahasiswa seni yang jatuh cinta kepada Kim Yoon Hee. Sementara Kim Yoon He merupakan mahasiswa jurusan kecantikan. Sebab itulah, Seo In Ha berusaha keras untuk mendapatkan perhatian Kim Yoon He dengan menggambar wajah cantiknya.

9. Cinderella Man (2009)

Im Yoona berperan sebagai Seo Yu Jin dalam drama Cinderella Man yakni seorang desainer muda dan berbakat. Kemudian Seo Yu Jin terlibat cinta segitiga dengan Oh Dan San dan Lee Jun Hae yakni dua pria yang bekerja dalam bidang yang sama dengannya.

10. You Are My Destiny (2008-2009)

You Are My Destiny merupakan drama yang mengisahkan seorang yatim piatu bernama Jang Sae Byuk yang diperankan Im Yoona. Gadis ceria yang bermimpi menjadi seorang desainer interior ini, merupakan pengantar susu. Ia tidak memiliki uang untuk mewujudkan impiannya. Kehidupan Jang Sae Byuk berubah setelah bertemu dengan keluarga konglomerat Kim.

NUR QOMARIYAH| BERBAGAI SUMBER

