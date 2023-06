Mengenal Lee Junho, Pemeran Utama King the Land

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoona SNSD dan Lee Junho 2PM bertemu dalam drama Korea King the Land sebagai pemeran utamanya. Keterlibatan kedua idola K-pop tersebut rupanya mengundang berbagai reaksi dari anggota grupnya, SNSD dan 2PM.

Junho menceritakan, teman-temannya di 2 PM yang cuek saja dengan drama baru bersama Yoona itu. "Mereka tidak banyak bicara, kami sudah bersama begitu lama. Kami tidak peduli, seperti kamu melakukan pekerjaanmu, aku melakukan pekerjaanku," kata Lee Junho.

Siapa Lee Junho?

Baca Juga: Beda Reaksi Member SNSD dan 2PM Soal Drama King the Land yang Dibintangi Yoona dan Lee Junho

Mengutip Kprofiles, Lee Jun Ho lahir di Seoul pada 25 Januari 1990. Pada 2006, ia mengikuti audisi di JYP Entertainment, salah satu agensi hiburan terkemuka di Korea Selatan. Ia masuk sebagai trainee.

Setelah melalui pelatihan yang intensif, Lee Jun Ho menjadi salah satu anggota utama grup idola Korea, 2PM. Mengutip Gluwee debut grup itu pada 2008. Debut album Hottest Time of the Day mencuri perhatian penggemar K-pop. Bersama 2PM, ia merilis beberapa album dan lagu-lagu hit seperti Again & Again, Heartbeat dan Hands Up.

Tidak hanya berfokus karier musik, Lee Jun Ho juga menjajal bidang akting. Pada 2013, ia debut akting dalam drama televisi Korea berjudul Dream High 2. Lee Jun Ho terus menunjukkan kemampuan aktingnya dalam berbagai proyek film. Ia membintangi drama populer seperti Chief Kim, Just Between Lovers, dan Confession. Penampilannya yang meyakinkan dan kemampuannya untuk menghidupkan karakter bikin namanya makin kondang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lee Jun Ho telah menerima penghargaan selama kariernya. Mengutip Asianwiki, pada 2022, Junho memenangi Best New Actor di Baeksang Arts Awards dan Most Popular Actor di KBS Drama Awards.

1. Best Actor - 2021 MBC Drama Awards - 30 Desember 2021

2. Best Couple Award - 2021 MBC Drama Awards - 30 Desember 2021

3. Excellent Actor -2017 KBS Drama Awards - 31 Desember 2017

4. Best Couple Award - 2017 KBS Drama Awards - 31 Desember 2017

Pilihan Editor: Beda Reaksi Member SNSD dan 2PM Soal Drama King the Land yang Dibintangi Yoona dan Lee Junho