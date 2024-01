Yoona Nonton Konser Solo Lee Junho Bareng Tim King the Land, Fans Heboh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota SNSD, Yoona menonton konser solo lawan mainnya di King the Land, Lee Junho. Yoona duduk di antara para penggemar untuk bersama-sama menyaksikan konser kedua anggota 2PM yang bertajuk The Day We Meet Again di Jamsil Indoor Stadium, Seoul pada Minggu, 14 Januari 2024.

Menurut pengakuan penonton yang hadir, menjelang konser dimulai, tiba-tiba suasana menjadi heboh saat para pemain drama King the Land hadir. Selain Yoona, ada Ahn Se Ha, Kim Jae Won, dan Go Won Hee. Selain pemain, sutradara King the Land, Lim Hyun Wook juga tampak duduk bersebelahan.

Para penggemar menyambut mereka dengan antusias. Banyak dari mereka mengabadikan momen tersebut dan dibagikan di media sosial. Dalam beberapa video yang diambil, seluruh tim King the Land terlihat bersorak untuk Junho sambil memegang spanduk dan lightstick seperti penonton lainnya.

Reaksi Fans Yoona dan Junho

Meski King the Land sudah berakhir sejak beberapa bulan lalu, momen tersebut membuktikan bahwa para pemain masih berhubungan sangat baik dan saling mendukung. Kehadiran mereka di konser solo Junho 2PM, yang ia persiapkan setelah lima tahun, menambah kemeriahan dan menjadi topik hangat di media sosial.

Sejumlah penggemar menulis, “Mereka mungkin telah membangun ikatan yang kuat setelah bekerja bersama begitu lama”, "Chemistry di antara mereka di King The Land sangat mengagumkan", dan "Mereka terlihat serasi bersama di King The Land".

Banyak juga yang memuji Yoona karena berhasil hadir di acara tersebut meskipun baru tiba di Korea Selatan dari fan meeting luar negeri beberapa jam sebelumnya. Tidak sedikit penggemar yang mendukung Yoona dan Junho untuk menjadi pasangan di kehidupan nyata. "Kuharap mereka berkencan di kehidupan nyata," tulis penggemar.

Rumor Kencan Yoona dan Junho

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun lalu saat King the Land menjadi pusat perhatian, Yoona dan Lee Junho terjebak dalam rumor kencan. Namun, agensi mereka telah membantah rumor tersebut dengan menjelaskan bahwa Yoona dan Junho hanyalah teman baik, tidak terlibat hubungan asmara.

"Keduanya adalah teman dekat, tetapi sebagai hasil konfirmasi, rumor kencan tidak berdasar," kata JYP Entertainment, agensi Junho, pada Senin, 3 Juli 2023. Hal serupa juga dikatakan oleh SM Entertainment selaku agensi Yoona, "Rumor kencan itu tidak benar karena mereka sangat dekat."

Keduanya lahir pada 1990 dan terkenal sebagai idola pop generasi kedua, sehingga banyak orang yang tertarik dengan mereka. Yoona dan Junho memiliki hubungan persahabatan yang kuat lebih dari sekadar bekerja sama dalam King The Land. Mereka juga pernah menjadi pembawa acara dan berkolaborasi di atas panggung.

ALLKPOP | KOREABOO

Pilihan Editor: Junho 2PM Ungkap Alasan Membintangi King The Land hingga Chemistry dengan Yoona