Billie Eilish Bakal Rilis Lagu Film Barbie Berjudul What Was I Made For?

TEMPO.CO, Jakarta - Billie Eilish bergabung dengan dunia Barbie Greta Gerwig dan Margot Robbie dengan sebuah lagu untuk soundtrack resmi film Barbie yang akan datang. Artis pemenang Grammy itu mengunggah berita tentang lagu tersebut, yang akan dirilis 13 Juli, ke Instagram-nya Kamis.

Unggahannya menampilkan sejumlah tanda seru, emoji merah muda, dan logo huruf B. "AHHHHHHHHHHHHHHH!!! "What Was I Made For?" dirilis pada 13 Juli pukul 07.00 PT," tulis Eilish di keterangan unggahannya.

Pemenang Grammy tujuh kali melanjutkan untuk berbagi rincian lebih lanjut tentang keterlibatannya dalam Barbie the Album, yang dirilis pada 21 Juli - hari yang sama saat film diputar di bioskop. "Kami membuat lagu ini untuk Barbie, dan berarti kekhawatiran mutlak bagi saya. Film ini akan mengubah hidupnya, begitu juga dengan lagunya," tulis Eilish menandai saudara laki-lakinya dan mitra produser musik Finneas dan menambahkan, "Bersiap untuk menangis."

Selain itu, dia juga menggunggah beberapa foto lama di Instagram Story-nya, memamerkan pesta ulang tahun bertema Barbie yang dia lakukan saat masih kecil dan foto dirinya membuka kastil Barbie saat pagi Natal masa kecil. Yang menonjol dari pesta ulang tahunnya? Kue Barbie merah muda dan kuning, yang menampilkan lima lapis kue kuning dengan frosting cokelat di dalamnya.

Tema Barbie di Met Gala

Pada tahun 2021, Billie Eilish menghadiri Met Gala pertamanya dalam balutan gaun yang menyerupai Barbie Peaches N Cream di kehidupan nyata, item kolektor yang dirilis pada tahun 1984.

Gaun korset persik Oscar de la Renta dari penyanyi itu memiliki detail tulle off-the-shoulder dan kereta panjang yang mengalir di belakangnya. "Sudah waktunya," kata Eilish kepada Keke Palmer di karpet merah tentang risiko fesyennya, karena sampai saat itu dia dikenal karena penampilannya yang lebih edgier. "Sudah waktunya untuk ini, dan saya merasa telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir."

Tak dipungkiri, Eilish juga menyukai boneka Barbie."Itu adalah hal favorit saya di dunia. Saya akan meminta mereka untuk Natal setiap tahun. Gaunnya - sungguh, itulah inspirasi saya,"ujarnya.

Barbie the Album

"Barbie the Album" yang dirilis pada 21 Juli berisi 17 lagu, dan daftar lagu diumumkan akhir bulan lalu dengan dua musisi yang akan berpartisipasi, salah satunya sekarang dipastikan sebagai lagu Eilish. Ini menampilkan barisan pemain bertabur bintang yang, sejauh ini, semuanya tampaknya membawakan lagu-lagu bertema Barbie yang ditulis khusus untuk film tersebut.

Para musisi itu Billie Eilish, Lizzo, Dua Lipa, Nicki Minaj & Ice Spice, Karol G, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, Khalid, The Kid Laroi, Tame Impala, Haim, Gayle dan Fifty Fifty FIFTY feat. Kali. Ryan Gosling juga bergabung dalam daftar artis soundtrack dengan lagu asli yang dibawakan sebagai karakternya, Ken. Dilihat dari judulnya, lagu Eilish ini melanjutkan tema lirik Barbie.

PEOPLE | VARIETY

