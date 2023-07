Mengenal Margot Robbie, Pemeran Harley Quinn dan Terbaru Film Barbie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menyapa penggemar, aktris Hollywood, Margot Robbie melanjutkan acara promosi film Barbie di Seoul, Korea Selatan, Minggu, 2 Juli 2023.

Di acara itu, ia menggunakan hanbok, pakaian tradisional Korea Selatan, dikutip dari Koreaboo. Hanbok yang dia pakai sudah dimodifikasi modern dan menyesuaikan konsep pakaiannya. Hanbok tersebut karya Park Sul Nyeo, designer Korea Selatan. Margot Robbie pertama kali mendatangi Korea Selatan.

Tentang Margot Robbie

Selepas memerankan Harley Quinn, nama Margot Robbie kembali disoroti ketika dia ditunjuk sutradara Greta Gerwig untuk memerankan Barbie dalam film Barbie yang akan tayang pada 21 Juli 2024.

Margot Robbie, beberapa aktor kawakan lainnya Ryan Gosling, Will Ferrel, Emma Mackey, sampai Simu Liu juga membintangi film live action pertama Barbie.

Margot Robbie lahir di Dalby, Australia, pada 2 Juli 1990. Ia memulai karier di dunia akting memerankan karakter Donna Freedman dalam serial di Australia berjudul Neighbours dari 2008 sampai 2010.

Mengutip IMDb, Margot Robbie lulusan Somerset College di Queensland Australia. Ia melanjutkan karier aktingnya ke Amerika Serikat. Margot Robbie memulai debut di Hollywood memerankan Charlotte pada film About Time (2013).

Namanya dikenal publik ketika dirinya memerankan peran Naomi Lapagila mendampingi Leonardo DiCaprio dalam film The Wolf of Wall Street (2013) yang disutradari Martin Scorsese. Berkat aktingnya, ia masuk dalam nominasi Breakthrough Performance MTV Movie Award.

Sejak saat itu, Margot Robbie banyak membintangi berbagai film. Itu mulai dari The Legend of Tarzan (2016), Once Upon a Time in Hollywood (2019), sampai peran ikonik Harley Quinn dalam Suicide Squad (2016, Birds of Prey (2020), dan The Suicide Squad (2021). Belakangan ia membintangi film Babylon (2022) yang disutradarai Damien Chazelle. Film lainnya Asteroid City (2023) yang disutradari oleh sutradara Wes Anderson.

