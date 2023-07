Mulai Jumat 7 Juli Tiket Konser Taylor Swift Dijual, Ini Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift akan mengadakan konser selama 6 malam di Nasional Stadium Singapura. Harga tiket di penampilannya telah diumumkan.

Melansir CNA Lifestyle pekan lalu, Ticketmaster Singapura sudah mengungkapkan harga menonton pertunjukan penyanyi Taylor Swift di saat Swifties di Singapura (bahkan Asia Tenggara) bersiap untuk perang besar alias ticket war pada 7 Juli ketika penjualan umum konser Taylor Swift di Singapura ditayangkan.

Akan ada enam kategori untuk tiket standar, yang termurah seharga S$108 (setara dengan Rp 1,2 juta) dan yang termahal seharga S$348 (setara dengan Rp 3,8 juta). Konser Swift juga akan memiliki paket VIP mulai dari S$328 (setara dengan Rp 3,6 juta, di mana S$1 = Rp 11.122,84). Keenam paket tersebut mempunyai inklusi yang hampir sama, kecuali kursi yang akan Anda peroleh untuk konser Taylor Swift.

Apabila Anda habis-habisan, pertimbangkan untuk mendapatkan paket VIP It's Been A Long Time Coming (S$1.228, setara dengan Rp 13,6 juta) termahal yang memberi Anda kursi cadangan di lantai. Adapun besaran harga tiket konser Taylor Swift "The Eras Tour", berdasarkan laman Ticketmaster.sg, ialah:

Standar

- Kuning 1: $348 (setara dengan Rp 3,8 juta)

- Kuning 2: $328 (setara dengan Rp 3,6 juta)

- Kuning 3: $288 (setara dengan Rp 3,2 juta)

- Kuning 4: $248 (setara dengan Rp 2,7 juta)

- Kuning 5: $168 (setara dengan Rp 1,8 juta)

- Kuning 6: $108 (setara dengan Rp 1,2 juta)

Paket VIP

- VIP 1: It's Been A Long Time Coming ($1.228, setara dengan Rp 13,6 juta)

Paket ini memperoleh satu tiket harga teratas yang tidak terlupakan dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

- VIP 2: Karma Is My Boyfriend ($728, setara dengan Rp 8 juta)

Paket ini mendapatkan satu tiket tempat duduk harga tertinggi yang fenomenal di lantai bawah dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

- VIP 3: I Remember It All Too Well ($628, setara dengan Rp 6,9 juta)

Paket ini memperoleh satu tiket duduk terpesan dengan harga luar biasa kedua dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

- VIP 4: Ready For It ($528, setara dengan Rp 5,8 juta)

Paket ini mendapatkan satu reserved seat ticket harga ketiga yang menakjubkan dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

- VIP 5: It's A Love Story ($428, setara dengan Rp 4,7 juta)

Paket ini memperoleh satu tiket tempat duduk yang dipesan dengan harga keempat yang luar biasa dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

- VIP 6: We Never Go Out of Style

Paket ini mendapatkan satu tiket tempat duduk terpesan dengan harga kelima yang luar biasa dan set spesial empat cetakan Taylor Swift.

Adapun merchandise VIP Taylor Swift eksklusif (keenam paket VIP) terdiri dari:

- Tote bag VIP Eras Tour

- Koleksi pin, stiker dan kartu pos Taylor Swift, ditambah tiket konser suvenir

- Laminasi khusus tur VIP dan lanyard yang sesuai

Sementara konfigurasi lokasi tempat duduk dan lokasi paket bisa berbeda di setiap kota. Untuk detail spesifiknya, lihat tanggal konser Taylor Swift yang Anda pegang.

