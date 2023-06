Daftar Musisi Dunia yang Pernah Batal Konser di Indonesia, Terbaru Taylor Swift

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser para musisi dunia selalu dinantikan oleh para penggemar. Selain menjadi hiburan, pertemuan dengan musisi idola merupakan impian banyak orang dan dianggap sebuah kebanggaan tersendiri. Namun, karena sejumlah alasan, para musisi tersebut batal menggelar pertunjukan termasuk di Indonesia. Siapa saja mereka?

Ada sejumlah alasan mengapa musisi batal tampil di Indonesia, di antaranya karena ketidaksiapan promotor, permintaan penyanyi, hingga penolakan dari berbagai pihak, Lantas, siapa saja musisi dunia yang pernah membatalkan konser di Indonesia?

Daftar Musisi Dunia yang Batal Konser di Indonesia

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut daftar penyanyi solo dan band yang dinyatakan mengurungkan niat untuk tampil di Tanah Air.

1. Taylor Swift

Swifties Indonesia harus menahan keinginan melihat penampilan Taylor Swift lewat konser bertajuk The Eras Tour. Diketahui, penulis lagu asalPennsylvania itu hanya mampir di salah satu negara Asia Tenggara, yakni Singapura. Melalui sebuah akun Twitter @fachriz****** mengungkapkan alasan sang artis enggan menyambangi Tanah Air, salah satunya masalah calo tiket dan tidak memenuhi prosedur.

2. Lady Gaga

Lady Gaga di Grammy Awards 2022. Instagram.com/@ladygaga

Konser Lady Gaga The Born This Way Ball yang sedianya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 3 Juni 2012 dibatalkan. Pihak berwajib tidak mengeluarkan izin setelah menerima penolakan dari beberapa organisasi masyarakat (ormas).

3. Avenged Sevenfold

Grup musik heavy metal Avenged Sevenfold pernah mengagendakan tampil di Indonesia pada 2012 lalu. Namun, rencana penampilan pelantun 'Dear God' itu batal lantaran penyelenggara tak mampu memenuhi standar panggung yang diminta. Imbasnya, The Fallen, sebutan para fansnya harus berlapang dada.

4. Aerosmith

Konser Aerosmith yang dijadwalkan digelar di JIEXPO Kemayoran pada 11 Mei 2013 juga pernah dibatalkan. Pihak manajemen memutuskan untuk menggagalkan pertunjukan dengan alasan keamanan. Dengan demikian, Aerosmith menjadi salah satu musisi dunia yang batal konser di Indonesia.

5. Chris Brown

Pada 2011 dan 2013, Chris Brown juga menolak tampil di Tanah Air. Kemudian, pada 25 Juli 2015, mantan kekasih Rihanna itu juga lagi-lagi tak mau menyapa langsung para penggemarnya di Indonesia karena adanya insiden kerusuhan di Tolikara, Papua.

6. Maroon 5

Band Maroon 5 juga pernah batal tampil yang sedianya digelar pada 23 September 2015 silam. Konser mereka gagal diselenggarakan karena bertepatan dengan Hari Raya Iduladha 1436 H. Alhasil, Adam Levine dan kawan-kawan tidak jadi menjejakkan kaki di Jakarta.

7. Ed Sheeran

Ed Sheeran. Foto: Instagram/@teddysphotos

Ed Sheeran juga menjadi salah satu musisi dunia yang gagal konser di Indonesia. Penyanyi sekaligus pencipta lagu itu mendadak mengalami kecelakaan hingga menderita patah tulang tangan. Akibatknya, pelantun 'Perfect' tersebut tak jadi tampil di GBK pada 3 Mei 2019.

8. Paramore

Band beraliran emo rock alternatif, Paramore tak bisa menepati janjinya untuk bertemu ParaFamily di Indonesia. Diketahui, sang vokalis, Hayley Williams menderita infeksi tenggorokan sehingga band yang terdiri dari tiga personel itu tak jadi datang ke ICE BSD pada 16 Februari 2018. Namun, mereka membayar kegagalam tampil dengan menggelar konser pada 24 Agustus 2018 usai kesehatan Hayley membaik.

9. Kehlani

Pada 28 Mei 2018, penyanyi lagu Honey, Kehlani batal tampil di Indonesia. Dengan dalih keamanan, lantaran saat itu terjadi teror bom di gereja di Surabaya. Alhasil, Tennis Indoor Senayan yang sudah dipesan gagal diramaikan oleh musisi asal California, Amerika Serikat itu.

10. Lauv

Karena dinyatakan kurang kondusif, Lauv pun belum berani datang ke Indonesia pada 24 Mei 2019. Adanya aksi demonstrasi Pilpres 22 Mei 2019 jadi salah satu alasan ia mengurungkan tampil di Indonesia. Selain itu, sejumlah penyanyi dunia juga ragu tampil di tanah air.

11. Stone Temple Pilots

Stone Temple Pilots menjadi salah satu musisi dunia yang gagal konser di Indonesia. Pada 19 Februari 2014, band yang dibentuk di San Diego, California itu dengan berat hati mengumumkan batalnya gelaran konser. Selain Indonesia, grup musik rock tersebut pun juga gagal manggung di Dubai dan Soundwave.

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

