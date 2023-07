Agensi Fifty Fifty Ungkap Bukti Warner Music Ingin Merebut Grup Itu, Simak Profil Attrakt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fifty Fifty mengajukan penangguhan kontrak lewat jalur hukum kepada agensi Attrakt, sejak Rabu, 28 Juni 2023. Sebelumnya, ada kekisruhan antara Attrakt dengan Warner Music Korea.

Warner Music Korea sebagai label yang menaungi grup tersebut mendapat tudingan dari Attrakt. Agensi itu menuding Warner Music Korea telah menghasut anggota Fifty Fifty melakukan pelanggaran terhadap Attrakt. Padahal, masa kontrak grup tersebut dengan agensi belum selesai.

Kabar terbaru, Attrakt mengungkap adanya panggilan telepon dengan Warner Music Korea, dikutip dari All Kpop, Senin, 3 Juli 2023. Itu sebagai bukti agensi adanya upaya memburu Fifty Fifty.

Attrakt dijalankan oleh CEO Jun Hong Joon, label yang memiliki hak manajemen tunggal dari Fifty Fifty. Ketika Attrakt pertama kali memutuskan untuk meluncurkan grup tersebut, label menggandeng perusahaan produksi musik eksternal The Givers yang dipimpin oleh CEO Ahn Sung Il. Kemitraan itu bersepakat Attrakt memegang hak manajemen. The Givers bertanggung jawab atas produksi musik dan mengelola proyek di bawah kontrak layanan.

Tentang Attrakt

Attrakt adalah agensi hiburan dan label rekaman yang baru berdiri di Korea Selatan. Attrakt telah berdiri sebagai perusahaan pada 17 Juni 2021. Agensi ini menjalin kerjasama dengan dua kemitraan, yaitu Interpark dan Warner Music Korea. Saat ini, Interpark sudah tidak menjadi mitra dari Attrakt.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Walaupun tergolong agensi yang baru merintis, tapi portofolio Attrakt cukup memikat. Mengutip situs web Attrakt, agensi itu memproduksi salah satu variety show JTBC berjudul The King of Poong-Ryu-Battle of the Hip Sorikkuns pada 2021.

Pada tahun yang sama, Attrakt juga berperan penting untuk mengelola album penyanyi Ha Sung Woon, Electrified: Urban Nostalgia. Attrakt juga berperan dalam salah satu special project milik DJ Alok pada 2022.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Attrakt sebagai agensi baru di Korea Selatan membentuk girl group. Pembentukan itu terwujud ketika Fifty Fifty debut pada 18 November 2022. Itu setelah trainee selama dua tahun. Fifty Fifty juga menjadi satu-satunya grup yang ada dalam naungan Attrakt.

Pilihan Editor: Tempuh Jalur Hukum, Anggota Fifty Fifty Ajukan Penangguhan Kontrak dengan ATTRAKT