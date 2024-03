Profil Song Yuqi, Anggota Grup (G)I-IDLE yang akan Debut Solo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi (G)I-IDLE, Cube Entertainment mengumumkan Song Yuqi akan debut solo pada April 2024. Agensi juga sudah mempersiapkan untuk promosi debut solo Yuqi di acara musik televisi Korea Selatan. “Yuqi akan merilis lagu solo pada April dan dia berencana untuk mempromosikannya di acara musik,” menurut keterangan Cube Entertainment, dikutip Antara.

Meskipun belum ada tanggal persis debut solo Yuqi, tetapi Cube Entertainment menargetkan untuk merilis karya musiknya menjelang akhir April 2024. Adapun lagu yang akan dirilis Yuqi menjadi tanda debutnya sebagai penyanyi solo.

Profil Yuqi

Song Yu Qi lahir di Beijing, Cina, pada 23 September 1999. Ia merupakan model kosmetik, artis solo, dan anggota girl group Korea Selatan (G)I-DLE. Ia menetap di Cina sudah dari kecil sehingga mahir berbahasa Mandarin.

Dikutip dari KProfiles, sebelum menjadi penyanyi solo, Yuqi pernah tampil di video promosi Rising Legends Cube x Soompi. Sejak kecil dan remaja, ia memang suka tampil di depan publik. Saat di Korea Selatan, Yuqi berlatih untuk menjadi idola.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada Oktober 2014, Yuqi mengikuti audisi untuk Cube. Pada 23 Agustus 2017, Yuqi diperkenalkan menjadi peserta pelatihan Cube Tree.

Pada 2 Mei 2018, ia bersama Jeon Soyeon, Miyeon, Minnie, Soojin, dan Shuhua dalam (G)I-IDLE memulai debutnya dalam naungan agensi Cube. Setelah itu, pada 13 Mei 2021, ia memulai debutnya sebagai penyanyi solo melalui album tunggal A Page.

Dikutip dari Soompi, selain berkarier menyanyi, anggota (G)I-IDLE ini juga pernah tampil dalam drama. Song Yuqi juga pernah tampil menjadi pemeran tamu dalam drama Celebrity (2023) episode 8 dan 9. Ia juga sering tampil dalam acara televisi, seperti The Gashinas (2019), I am Survivor (2020), Zero Sum Game (2022), The Zone: Survival Mission 2 (2023), dan Star of Star Girls (2023).

Pilihan Editor: 4 Anggota BTOB Membentuk Label Baru